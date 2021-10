Far Cry 6 Trophäen-Liste geleakt: Macht euch auf eine Menge Arbeit gefasst

Mit Far Cry 6 erscheint noch in dieser Woche das nächste Kapitel der erfolgreichen Shooter-Reihe von Ubisoft. Dank dem Portal Powerpyx kennen wir aber schon jetzt alle Trophäen, die wir in der großen Spielwelt sammeln können.

Insgesamt gibt es zum Launch 54 Trophäen in Far Cry 6 – davon eine Platin, zwei Gold, fünf Silber und 46 Bronze. Die meisten davon könnt ihr alleine abstauben, allerdings gibt es auch eine Hand voll Koop-Errungenschaften, für die ihr auf den Online-Modus zurückgreifen müsst. Wenn ihr auf solche Trophäen lieber verzichten würdet, seid ihr nicht alleine: Auch Mark Cerny, Architekt der PS4 und PS5, kann Online-Trophäen nicht ausstehen.

Alle Trophäen in Far Cry 6

Leider sind die Errungenschaften bisher nur in Englisch verfügbar. Sobald die Liste auf Deutsch auftaucht, werden wir den Artikel updaten.

Platin:

Conquistador: Unlock all trophies

Gold:

Viva La Revolución: Take back Yara

Liberty: Capture all FND Bases (Solo Campaign only)

Silber:

Armed to the Teeth: Collect 49 Unique Weapons

Hidden In Plain Sight: Find your way to Miami

Friendly Skies: Blow up 16 Anti-Aircraft Cannons (Solo Campaign only)

Hogar Dulce Hogar: Fully upgrade one Camp Facility at any Guerrilla Camp (Solo Campaign only)

Backpacking: Acquire every Supremo in Yara

Bronze:

Yo Soy Dani Rojas: Select Dani’s look (Solo Campaign only)

Cutting Foreign Ties: Recruit the Legends of ’67 and La Moral

Montero Justicia: Recruit the Monteros

Voz del Pueblo: Recruit Máximas Matanzas

Ninjerilla: Capture an FND Base without being detected (Solo Campaign only)

Co-Dependent: Capture an FND base with a Co-op partner

Finders Keepers!: Return 3 FND Resource vehicles in mint condition

Check It Out: Capture 10 Checkpoints (Solo Campaign only)

It’s Raining Treasure!: Intercept 10 Military Supply Drops (Solo Campaign Only)

Undying Tradition: Complete the Yaran Story “Triada Blessings”

Top of the Pecking Order: Win a Cockfighting match

Speed Racer: Complete 3 Gran Premios

Beginner’s Luck: Win a Dominoes game

Overheated: Complete a Special Operation

Alpha Guerrilla: Successfully complete 5 Bandido Operations

Road Rage: Perform a Vehicle Machete Kill from a horse

Fry Cry: Purchase 15 Meals

That’s My Jam: Find 15 USB Sticks

That’s Puzzling: Unlock 15 Criptograma Chests

Car Cry: Collect all 4 Rides

Recrooster: Find all Roosters

Loyal Army: Recruit 5 Amigos

@CanYouPetTheCroc: Pet Guapo

Strutting His Stuff: Equip Chicharrón with the Motherclucker Outfit

Secret Weapon: Distract 10 soldiers with Chorizo

Heated Conflict: Take out 10 soldiers with active Heat

Jawson Brody: Take out a shark with an explosion

Sophishticated: Catch 10 fish

Outdated Tech: Take out a soldier by sabotaging an alarm

Oh No You Don’t!: Take out 3 Insurgent Leaders

Not So Special: Take out 10 Special Forces soldiers

Not So Tough: Disable and hijack a tank using an EMP device

Ultimate Predator: Hunt all Mythical Animals (Solo Campaign only)

Slip Sliding Away: Slide 200m at once

Hit ‘n Run: Run over 10 soldiers in a vehicle

Didn’t See That Coming!: Use a Security Control Center to disable all cameras and alarms

Death From Above: Take out a soldier from 50m above them

Toxic Influence: Have poisoned soldiers kill 5 other enemies

Fashionista: Equip a full matching Gear Set

Do It Yourself: Install every Mod on a single Resolver Weapon

Glamping: Build one of each Camp Facility (Solo Campaign only)

Furiously Fast: Have 10 parts installed on a Ride

Glorious Leader: Reach the Rank of Comandante

Stay Cool: Complete any Special Operation without exceeding 50% on the PG-240X’s temperature meter

Hidden Cash: Locate a stash of hidden Moneda in any Special Operation

Termination Phase: Free 30 hostages during a Lola’s Informants challenge in any Special Operation

Das fällt auf: Es gibt keine Trophäe in der Liste, die extrem schwer zu bekommen scheint. Für Gold müsst ihr nur die Kampagne durchspielen, völlig unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, und alle Stützpunkte einnehmen. Bei vielen der Trophäen geht es also eher darum, die Open-World abzuarbeiten, als besonders harte Prüfungen zu bestehen.

Dann gibt es noch solche Errungenschaften, die euch dazu ermutigen sollen, möglichst alle Optionen des Spiels auszureizen – also alle Waffen, NPC-Begleiter und in der Umgebung verteilte Fallen/Fässer/Alarmanlagen zu nutzen. Es wird also seine Zeit dauern, die Liste abzuarbeiten, unmöglich ist das aber nicht.

Alles Wichtige zur Spielwelt von Far Cry 6 seht ihr im Trailer:

Far Cry 6-Preload - Das Spiel schon jetzt herunterladen

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Wenn ihr eine digitale Version des Shooters vorbestellt habt, könnt ihr euch die Datei schon jetzt auf eure Playstation oder Xbox laden. Gespielt wird dann pünktlich ab Launch, also kurz nach Mitternacht.

Die Größe des Downloads variiert, je nach Plattform auf der ihr spielt. Sie sollte sich aber zwischen 40 und 55 GB bewegen. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist das nicht allzuviel, allerdings können weitere Patches hinzukommen.

