Far Cry 6: Alle Informationen zu Preload, Launch und Download-Größe

Far Cry 6 erscheint diesen Donnerstag, dem 7. Oktober und alle Fans von Shootern mit Open-World dürften sich bereits die Finger lecken. Wie bei Spielen dieser Größenordnung üblich, könnt ihr euch die Spieldaten aber schon vorher auf eure Konsolen laden - Far Cry 6 erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. So könnt ihr euch pünktlich in den Guerilla-Krieg gegen Diktator Anton Castillo stürzen.

Alle wichtigen Termine zu Far Cry 6

Eine gute Nachricht für alle Spieler*innen auf einer Xbox Series X/S oder Xbox One: Ihr könnt euch Far Cry 6 schon jetzt herunterladen – eine digitale Kopie des Shooters vorausgesetzt. Auf der PS5 und PS4 beginnt der Preload erst morgen. Das verriet der Twitter-Kanal Playstation Game Size, der auch gleich die Download-Größe parat hat: 38,95 GB wird Far Cry 6 auf eurer Festplatte einnehmen – allerdings ohne Day-1-Patch.

Hier noch einmal in der Übersicht:

Preload Xbox: Ab sofort!

Ab sofort! Prelaod Playstation: 5. Oktober

5. Oktober Umfang Xbox: ?

? Umfang Playstation: 38,95 GB

Ab wann kann ich Far Cry 6 spielen? Mit dem Zocken könnt ihr mit dem offiziellen Release beginnen: Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021. Vermutlich schon um Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sollte das Spiel von Ubisoft freigegeben werden.

Wir konnten Far Cry 6 bereits anspielen:

Ein Highlight von Far Cry 6 ist der von Giancarlo Esposito gespielte Superschurke Anton Castillo:

Das kommt nach dem Launch

Wie bei Spielen von Ubisoft üblich, wird auch Far Cry 6 über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten versorgt werden. Manche davon erscheinen exklusiv für den Season Pass, andere gibt es aber auch umsonst. Dank der offiziellen Roadmap zu Far Cry 6 kennen wir bereits einige der anstehenden DLCs. Darunter befinden sich auch drei Episoden, in denen ihr in die Rolle der Bösewichte aus den vorhergehenden Teilen schlüpfen dürft.

Holt ihr euch Far Cry 6 direkt zum Launch?