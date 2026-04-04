Far Cry Ranking - Das sind die besten Shooter der Ubisoft-Reihe laut Metacritic

Die Far Cry-Spiele im Ranking laut Metacritic.

Fast fünf Jahre ist es nun schon her, dass mit Far Cry 6 der letzte Ableger von Ubisofts langlebiger Open World-Shooter-Reihe erschien. Und wie das Unternehmen mittlerweile bestätigt hat, befinden sich aktuell zwei neue Serienableger in Entwicklung.



Wir nutzen die Gunst der Stunde, um mal auf frühere Far Cry-Hauptteile zurückzublicken und zu schauen, welcher laut Metacritic eigentlich aktuell der bestbewertete ist. Spin-offs wie Far Cry: Primal haben wir aus dem Ranking ausgeklammert.

Das beste Far Cry laut Metacritic

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Autoplay

Auf Platz 1 auf Metacritic steht also nach wie vor Far Cry 3, das insbesondere mit Bösewicht Vaas überzeugt: Mit dem Psychopathen Vaas bietet der dritte Teil definitiv einen der besten Schurken der Videospielgeschichte, dessen Monologe ihr nicht so schnell vergesst. Auch genial: Immer wieder taucht ihr unter Drogen gesetzt in psychedelische Level ein, die einen WTF-Moment nach dem nächsten bieten.

Auffällig ist außerdem, dass die durchschnittlichen Wertungen seit Far Cry 4 mit jedem weiteren neuen Ableger schlechter geworden sind. Das liegt zum einen daran, dass es Ubisoft nach Vaas bislang nicht mehr gelingen konnte, einen ähnlich kultigen Bösewicht zu etablieren. Zum anderen verpasste Ubi die Chance, die altbekannte Far Cry-Formel mit wirklich nennenswerten Neuerungen aufzulockern.

Gerüchte zu Far Cry 7

Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte darüber, dass Ubisoft gleich zwei neue Far Cry-Spiele im Ärmel hat. Dies bestätigte schließlich Ubisoft-Chef Yves Guillemot in einem Interview gegenüber Variety im Februar 2026.

Angeblich handelt es sich hier einerseits um ein herkömmliches Solo-Far Cry und andererseits um einen Standalone-Multiplayer-Shooter:

Eine Multiplayer-Auskopplung zu Far Cry 7 mit dem Codenamen "Maverick" , bei dem es sich um einen Extraction-Shooter handeln soll.

, bei dem es sich um einen Extraction-Shooter handeln soll. Far Cry 7 (Neuer Singleplayer-Ableger) mit dem Codenamen "Blackbird": Gerüchten zufolge, soll uns der Titel in ein nicht-lineares Abenteuer mit Zeitlimit-Mechanik verstricken.

Hier handelt es sich allerdings nur um Gerüchte. Genießt diese also mit Vorsicht.

Und nun seid ihr dran: Welcher Far Cry-Ableger ist euer absoluter Liebling und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.