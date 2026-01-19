Das beste Far Cry bekommt endlich ein 60 fps Update und es ist bei PS Plus

Far Cry 3 bekommt schon am 21.01.2026 einen Patch, der 60 Frames im Gepäck hat.

Nachdem Ubisoft auf X/Twitter bereits angeteast hatte, die drei Shooter Far Cry 3, Blood Dragon sowie Primal endlich mit 60 fps-Updates auszustatten, haben wir nun die offizielle Bestätigung zur Hand – zumindest für Far Cry 3: Der gefeierte Open World-Inseltrip erhält schon in wenigen Tagen einen Performance-Boost für die PS5 und PS5 Pro.

60 Frames für Far Cry 3

Wann erscheint das 60 fps-Update? Am 21. Januar 2026, also diesen Mittwoch.

Dies kündigt ein frisch veröffentlichter Trailer an, den ihr euch hier ansehen könnt:

1:01 Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an

Darüber hinaus hat Ubisoft auf X/Twitter bereits angeteast, dass auch Blood Dragon sowie Primal mit 60 Frames ausgestattet werden, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Mit einem Metascore von 91 Punkten (für die gute alte Xbox 360) ist Far Cry 3 dank seines spaßigen Gameplay-Loops und des fantastischen Bösewichts Vaas noch immer der beste Serienableger, auch im großen GamePro-Far Cry-Ranking schafft es das Inselabenteuer auf Platz 1:

Mehr zum Thema Far Cry - Alle Spiele der Shooter-Reihe im Ranking von Linda Sprenger

Far Cry 3 bei PlayStation Plus Extra enthalten

Gut zu wissen: Wenn ihr PS Plus Extra oder Premium abonniert, erhaltet ihr bekanntlich Ubisoft + Classics gleich mit dazu und habt damit Zugriff auf ausgewählte Ubisoft-Spiele, darunter auch die Far Cry 3 Classic Edition, die ohne Abo 29.99 Euro kostet.

Auch Far Cry 3: Blood Dragon sowie das Steinzeit Open World-Abenteuer Far Cry Primal sind Teil von PlayStation Plus Extra.

Und ebenfalls good to know: Wer Lust auf modernere Ableger von Ubisofts langjähriger Open World-Shooter-Reihe hat, kann dank PS Plus Extra-Mitgliedschaft auch Far Cry 5 und Far Cry 6 ohne weitere Zusatzkosten zocken.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Ist der 60 fps-Patch ein Grund für euch, Far Cry 3 mal wieder einen Besuch abzustatten und euch auf Vaas-Jagd zu begeben?