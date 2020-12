FIFA 21-Exploit erlaubt euch fast unhaltbare Schusstechnik

FIFA hat den Anspruch, eine Fußball-Simulation zu sein. Und was gibt es schlimmeres für eine Simulation, als Fehler, die jede Immersion kaputt machen. Auch wenn es bei FIFA schon immer einige Bugs gab, schien die diesjährige Version relativ glimpflich davon zu kommen. Jetzt haben einige Spieler*innen jedoch in FIFA 21 eine Schusstechnik entdeckt, die die KI der Torhüter nicht gut aussehen lässt.

So funktioniert der Exploit

Die Technik ist zudem ziemlich leicht auszuführen. Hebt den Ball für einen Volley an, dafür müsst ihr auf dem Controller den rechten Stick drücken, und schießt anschließend einen Chip-Ball auf das gegnerische Tor. Egal wie gut der Torhüter steht: Habt ihr einigermaßen gut gezielt, segelt der Ball über ihn hinweg ins Netz.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Videos sieht die Technik nicht einmal nach einem Exploit aus, aber das liegt auch an zwei Problemen von FIFA 21: Zum einen sind Chip-Bälle grundsätzlich zu einfach auszuführen beziehungsweise zu präzise, und zum anderen wurde die in den vergangenen Jahren häufig kritisierte Torwart-KI offensichtlich kaum verbessert.

Anscheinend betrifft der Exploit alle Versionen des Spiels: Also PC, Playstation 4, Xbox One, die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S, sowie die Legacy Edition auf der Nintendo Switch, die ja eigentlich auf dem Gameplay älterer FIFA-Teile beruht.

FIFA und EA im Fadenkreuz

Vielleicht helfen euch die OP-Schüsse ja, den von FIFA 21 vorbestimmten Schwierigkeitsgrad im FUT-Modus auszugleichen. Wegen dieser Technologie, die angeblich die Leistung der Gegner anhebt, um euch zum Kauf von Spieler-Packs zu animieren, steht EA gerade vor Gericht. Mit dem letzten Update bereitet sich EA sogar darauf vor, dass FUT in einigen Regionen verboten wird. Darauf deutet eine im Code versteckte Nachricht hin.

Wenn ihr wissen wollt, was FIFA 21 alles zu bieten hat, dann schaut in unseren umfangreichen Test. Besitzt ihr eine Playstation 5 oder Xbox Series X/S? Dann haben wir auch die Next-Gen-Version von FIFA 21 für euch angespielt.