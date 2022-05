Die FIFA-Reihe hat 2022 noch immer kein Crossplay - aber jetzt gibt es erste Tests

Eigentlich erstaunlich, dass mit FIFA das größte Sportspiel der Welt bis heute kein Crossplay unterstützt. Doch damit scheint nun endlich Schluss zu sein. EA hat einen Test gestartet, der es uns erlaubt, FIFA 22 auf PS5, Xbox Series X/S und Google Stadia Plattform-übergreifend miteinander zu spielen. Noch ist nicht klar, ob das Feature nach dem Probelauf wieder entfernt wird, und Crossplay ist nur in wenigen Modi verfügbar, doch die Aktion ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Serie.

So nutzt ihr Cross-Play in FIFA 22

Die aktuellen 'Pitch Notes' von EA verraten uns die Details des Crossplay-Tests. Zum Start ist die Funktion auf wenige Spielvarianten beschränkt, um mögliche Fehlerquellen einzudämmen. Erst wenn alles glatt läuft, könnte das Feature auf andere Modi erweitert werden. Verfügbar ist Crossplay vorerst für:

Online Seasons

Online Freundschaftsspiele

So aktiviert ihr Crossplay: Im Hauptmenü von FIFA 22 findet ihr jetzt in der rechten unteren Ecke eine Anzeige für Crossplay. Mit einem Knopfdruck auf R2/RT könnt ihr ein Menü öffnen und die Funktion an und wieder aus schalten.

Wollt ihr mit einem User aus eurer Freundesliste zocken, könnt ihr diese ebenfalls im neuen Menü auswählen und zu einer Partie einladen. Alternativ geht ihr direkt in ein Online-Freundschaftsspiel und wählt hier vor dem Anpfiff ein Gamertag von der präsentierten Liste aus. Im Modus Online-Seasons funktioniert Crossplay automatisch, solange ihr die Option aktiviert habt.

Kommt Crossplay für FIFA 23? Danach sieht es momentan aus – zumindest wenn bei dem Test alles gut läuft. Das bedeutet, wir werden vermutlich nicht nur zum Launch des nächsten Ablegers das Feature bekommen, sondern wohl auch durchgehend für alle Online-Modi.

Ohnehin könnte FIFA 23 so etwas wie ein kleiner Neustart für die Serie werden. Zum einen sollen die in FIFA 22 vorgestellten Next-Gen-Funktionen weiter ausgebaut werden, und zum anderen könnte der kommende Teil gar nicht FIFA 23 heißen. Nach den stockenden Vertragsverhandlungen mit der FIFA, geistert momentan der Name EA Sports FC als möglicher neuer Titel durchs Netz.