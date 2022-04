PS Plus im Mai 2022 schenkt euch exklusive Gratis-Inhalte für FIFA 22

PS Plus gibt Abonnent*innen nicht nur Zugang zu Online-Gaming, sondern jeden Monat auch eine handvoll Gratis-Spiele zum runterladen. Von Zeit zu Zeit legt der Service aber nochmal eine Schippe drauf und schenkt euch noch weitere Inhalte. Auch diesen Monat gibt es neben drei Gratis-Spielen noch ein paar weitere Goodies abzustauben.

Bonus-Inhalte für FIFA 22 und CoD: Warzone

Dass es für den Beginn der dritten Season von CoD: Warzone einige kostenlose Inhalte für PS Plus-Abonnent*innen geben würde, war bereits vorab bekannt. Was alles im "Odyssey Combat Pack" steckt, könnt ihr hier nachlesen:

Nun wurden aber auch die PS Plus-Spiele für Mai offiziell angekündigt und ein Titel kommt dabei besonders gut weg. FIFA 22 ist nämlich nicht nur ab dem 3. Mai Teil des Abo-Services, sondern bekommt auch exklusiv für PS Plus-Mitglieder ein DLC-Paket spendiert.



Das enthält das FIFA 22 Plus DLC-Paket:

Pro Starter's Pack: Ein FUT-Pack mit 11 Spielern, die alle eine Mindestrating von 82 besitzen.

Ein FUT-Pack mit 11 Spielern, die alle eine Mindestrating von 82 besitzen. Icon Leihspieler: Die Wahl aus drei Superstars, von denen einer für fünf Spiele in eurem FUT-Team mitspielen kann.

Nicht nur für Neueinsteiger: Das DLC-Paket ist ebenfalls vom 3. Mai bis 6. Juni verfügbar. Falls ihr FIFA 22 bereits besitzt, müsst ihr euch übrigens keine Sorgen machen, ihr könnt euch den DLC auch sichern, wenn ihr das Spiel bereits habt.

Alles, was ihr dafür braucht, ist eine PS Plus-Mitgliedschaft. Besitzt ihr FIFA 22 übrigens nur für PS4 oder PS5, könnt ihr euch die andere Version ebenfalls via PS Plus sichern. Und das kann sich durchaus lohnen, denn der Unterschied zwischen den beiden Editionen ist beachtlich.

Wollt ihr wissen, welche PS Plus-Spiele sich sonst noch im Mai lohnen, haben wir hier die Übersicht für euch:

Das wird neu an PS Plus

Lange dauert es nicht mehr, bis das überarbeitete PS Plus-Modell an den Start geht. In Deutschland soll es am 22. Juni 2022 soweit sein. Einige andere Länder starten sogar noch früher und könnten uns so schon sehr bald die Spielebibliothek der Extra- und Premium-Modelle verraten. Alle Infos zu den verschiedenen Optionen, Preisen und Inhalten haben wir euch hier zusammengefasst.

Sichert ihr euch die Goodies oder hättet ihr euch lieber DLCs für andere Spiele gewünscht?