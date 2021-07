FIFA 22 Gameplay-Reveal: Uhrzeit, Livestream und alle Infos

Vor gut zehn Tagen hat EA Sports FIFA 22 offiziell angekündigt. Viel zu sehen gab es im ersten Trailer aber nicht. Das soll sich jedoch heute Abend ändern. Im Rahmen der EA Play Spotlight-Serie, in der im Juli kommende Highlights des Publishers präsentiert werden, findet heute der Gameplay-Reveal statt. Wir sehen also erstmals, was sich auf dem Rasen im Vergleich zum Vorgänger getan hat.

Das Wichtigste in Kürze:

Datum: Dienstag, der 20. Juli

Dienstag, der 20. Juli Uhrzeit: 19 Uhr CEST

Den Livestream könnt ihr euch unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal EA Sports FIFA oder auf Twitch anschauen. Wir haben den Stream für euch hier eingebunden:

Link zum YouTube-Inhalt

Gameplay-Reveal: Das wird gezeigt

EA Sports setzt bei der heutigen Präsentation von FIFA 22 erneut voll auf die Versionen für die aktuelle Generation, sprich PS5, Xbox Series X/S und auch Google Stadia. Was uns genau auf der Last-Gen erwartet, das erfahren wir wohl später.

Im Fokus steht die neue HyperMotion-Technologie, die laut EA Animationen der Spieler auf ein neues Level hieven soll. Im Gegensatz zum bekannten Motion Capturing, werden hier im Stadion ganze Spiele oder einzelne Spielszenen mit 22 Akteuren aufgenommen, deren Bewegungen anschließend ins Spiel übertragen.

Ballannahmen, Kopfbälle, die Ballphysik, das Flugverhalten des Balls und unter anderem das Schussverhalten sollen so im Vergleich zu FIFA 21 deutlich realistischer werden, ein spürbarer Wechsel in eine neue Generation soll sichtbar sein. Ob das der Fall ist, erfahrt ihr rund um den Reveal heute Abend bei uns auf GamePro.

Weitere News zu FIFA 22:

Alles zur EA Play am Donnerstag

Wollt ihr wissen, was euch in naher Zukunft von EA erwartet, solltet ihr diesen Donnerstag, den 22. Juli ab 19 Uhr bei der EA Play Live einschalten. Dann erfahren wir unter anderem mehr über Battlefield 2042, Apex Legends und Lost in Random. Was euch im Rahmen der Show noch erwartet, haben wir für euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.

Was sagt euer Gefühl, bringt HyperMotion die FIFA-Reihe spielerisch auf ein neues Level?