FIFA 23 SBC Bug: Das könnt ihr tun, wenn die Herausforderung nicht abgeschickt wird

FIFA 23 erscheint in Kürze und seit gestern können Fans bereits die Web App oder Companion App nutzen, um sich vorzubereiten. Zum Beispiel gibt es darin die Möglichkeit, jetzt schon an sogenannten Squad Building Challenges (SBC) teilzunehmen. Aber die Herausforderungen können offenbar oft gar nicht erst abgeschickt werden, was für Frust sorgt und ein Bug sein könnte. Was ihr unternehmen könnt, lest ihr hier.

FIFA 23: Web App/Companion App funktionieren offenbar nicht so wie gedacht

Darum geht's: FIFA 23 wirft lange Schatten voraus und seit gestern sind die Web App im Browser beziehungsweise Companion App auf iOS und Android online. Darin gibt es schon einiges zu tun, wie zum Beispiel die Squad Building Challenges. Deren neues Chemie-System sorgt allerdings für Wirbel.

Auch der Launch der Apps brachte gestern bereits Frust, mittlerweile sollten sie aber auf allen Plattformen verfügbar und aktuell sein. Was ihr in der FIFA 23-App alles machen könnt, findet ihr hier:

1 0 Alle Infos FIFA 23 Companion App auf Android und iOS sowie die Web-App sind live

Das könnt ihr tun, wenn die Herausforderung nicht abgeschickt wird

Das neue Chemie-System scheint vielen Spieler*innen Probleme zu bereiten. Manche finden es unlogisch und wenig intuitiv, andere berichten von einem Bug, der ihnen nicht ermöglicht, die Team-Building-Challenges abzuschicken.

Ihr müsst die Spieler auf die richtige Position platzieren! Eine ZDM-Karte auf einer ZM-Position funktioniert nicht. Überprüft daher ganz genau, ob eure Team-Zusammenstellung wirklich die Voraussetzungen im Hinblick auf die Chemie des Teams erfüllt. Falls nicht, tauscht den entsprechenden Spieler durch einen aus, der passt (verkauft Karten, die ihr nicht gebrauchen könnt und bietet auf welche, die ihr benötigt.). Wiederholt den Vorgang, falls es trotzdem nicht klappt.

Eine ZDM-Karte auf einer ZM-Position funktioniert nicht.

Ist es wirklich ein Bug? Möglicherweise haben es einige Spieler*innen aber auch nicht mit einem Problem aufgrund des neuen Chemie-Systems zu tun, sondern tatsächlich mit einem FIFA 23 SBC-Bug. Dann könnte entweder bald ein Update oder Patch kommen, der das Problem fixt, oder ihr versucht das Folgende.

Startet eure App neu! Der Klassiker könnte auch in diesem Fall helfen. Vielleicht hakt und hängt es irgendwo in der App. Die ist vor allem in den Anfangstagen nicht immer stabil und ohne Probleme. Startet sie komplett neu und schaut, ob das Problem weiterhin besteht.

Seht euch hier den neuesten Trailer zu FIFA 23 an:

Mehr über FIFA 23 gibt es hier:

Ärger über Belohnungen: Ein weiteres Ärgernis besteht für viele User*innen der FIFA 23-App darin, dass die Belohnungen für die SBCs (sofern sie sich abschicken lassen), offenbar allesamt "untradeable" aka "untrade" sind, also sich nicht eintauschen lassen. Das heißt, dass ihr euch eine andere Möglichkeit suchen müsst, an Coins zu kommen. Wertlose Spieler für Belohnungen in SBCs eintauschen scheint nicht mehr zu funktionieren.

Habt ihr auch Schwierigkeiten mit der FIFA 23-App und damit, SBCs abzuschicken? Was hat bei euch geholfen?