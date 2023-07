Final Fantasy 16: Grimalkin-Haut bekommen – Fundort des Grimalkin auf der Map

So findet ihr den Grimalkin in Final Fantasy 16.

Die meisten Waffen und Ausrüstungsgegenstände könnt ihr in Final Fantasy 16 ohne größere Probleme herstellen. Für einige besonders starke Varianten braucht ihr allerdings spezielle, seltene Materialien. So auch für das Schwert Excalibur, dessen Bauplan ihr von Schledorn für den Abschluss der Quest "Seines Glückes Schmied II" bekommt. Wir ihr an alle Materialien inklusive Grimalkin-Haut kommt, lest ihr hier.

Alle Materialien für Excalibur

Um das Schwert zu schmieden, braucht ihr folgende Materialien:

300x Wyrrit

1x Rotlegierung

1x Grimalkin-Haut

1x Bomberglut

Fundort der Grimalkin-Haut

Den Grimalkin könnt ihr im Rahmen eines Jagdauftrages erlegen, der mit der Hauptmission "Aus der Versenkung" freigeschaltet wird. Reist dazu einfach nach Dhalmekia und wählt den Schnellreisepunkt "Am Kiefer" ganz im Westen. Haltet euch jetzt an der Abzweigung rechts und ihr kommt im Bereich "Die Sichel" an.

An der Kreuzung nehmt ihr auch hier den rechten Weg und folgt ihm bis zum Ende, wo das Areal "Im Katzensack" liegt. Hier wartet der Grimalkin bereits mit seinem Rudel auf euch.

Das ist sein Fundort auf der Karte:

In der Sackgasse im Südwesten von Dhalmekia wartet der Grimalkin auf euch.

Bomberglut und Rotlegierung finden

Mit dem Wyrrit solltet ihr keine Probleme haben, ihr findet es überall in der Spielwelt, in Truhen oder könnt es später auch direkt bei Charon kaufen.

Bomberglut erhaltet ihr durch den Jagdauftrag Königsbomber. Diesen Auftrag schaltet ihr im Rahmen der Nebenmission 'Für die Wissenschaft' frei, durch den ihr auch eure maximale Anzahl an Tränken erhöht. Den Fundort des Königsbombers zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Rotlegierung könnt ihr zwar aus mehreren Quellen bekommen, aber es ist dennoch eine seltene Ressource. So habt ihr es etwa als Belohnung für den Greifen in der Quest "Seines Glückes Schmied I" bekommen. Habt ihr es schon verbraucht, gibt es aber noch ein paar weitere Quellen: Die Nebenmission "Ein Bad im Dampf" oder die Jagdziele "Der Wandelnde Hügel", "Der Zehnschläger" und "Das Heilige Horn".