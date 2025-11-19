Fortnite-Server gehen gleich offline - Uhrzeit, Server-Status und mehr zu Update 38.11

In Fortnite Chapter 6 treiben gerade die Simpsons ihr Unwesen. Damit wir uns weiter durch Springfield kämpfen können, werden anders als ursprünglich geplant heute Wartungsarbeiten vorgenommen, also auch die Server für kurze Zeit abgeschaltet. Im Live-Ticker halten wir euch zum Server-Status, Leaks und Fakten der neuen Inhalte auf dem Laufenden.
Fortnite-Update v38.11 im Live-Ticker
Mittwoch, 19.11.2025
9:45 Uhr
Das Matchmaking wurde mittlerweile deaktiviert. Gleich gehen die Server offline und die Leaker feuern neue Informationen heraus.
9:03 Uhr
Guten Morgen zusammen. Macht euch schon einmal bereit, denn in gut einer Stunde gehen die Server down.
Fortnite v38.11: Das sind die Zeiten für den Serverdown
Da das neue Fortnite-Update kurzfristig verschoben wurde, ergeben sich nun folgende Zeiten:
- Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Mittwoch, den 19. November 2025
- Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
- Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking wird eine halbe Stunde vorher abgeschaltet, also gegen 9:30 Uhr
Wann gehen die Fortnite-Server wieder live? Eine konkrete Zeitangabe für den Serverdown gibt es von Epic Games nicht. In der Regel sind die Server bei kleineren Updates aber für rund zwei bis drei Stunden offline, ihr solltet also vermutlich gegen die Mittagszeit wieder zocken können.
Das erwartet uns mit Fortnite-Update 38.11
Offiziell hat Epic Games mit der Verschiebung der Wartungsarbeiten angegeben, dass die wöchentlichen Quests und die neue Fortnite-Simpsons-Episode mit dem Update erscheinen.
Welche Gerüchte und Leaks es gibt, die sich vor allem während der Downtime häufen, erfahrt ihr oben im Ticker.
