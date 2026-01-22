Forza Horizon 6: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt - es sieht wenig überraschend fantastisch aus

Dieses Mal treten wir in Japan ordentlich aufs Gas.

Nachdem Microsoft auf der Tokyo Game Show 2025 das neue Forza Horizon 6 angekündigt hat, gab es jetzt auf der Xbox Developer Direct endlich einen tieferen Einblick. Was direkt auffällt: Auch dieses Mal sieht das Rennspiel, das dieses Mal in Japan spielt, wieder hervorragend gut aus. Aber nicht nur das. Es gab auch direkt Infos zum Release.

Forza Horizon 6 zeigt erstmals Gameplay

Playground Games hat in einer ausführlichen Präsentation Gameplay gezeigt und über die Features von Horizon 6 gesprochen.

1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Hier die wichtigsten Fakten auf einem Blick:

Horizon 6 hat sie bislang größte Map

Tokio ist die größte Stadt

umfangreiche, ländliche Gegenden

mehr als 550 Fahrzeuge zum Release

anpassbare Garagen & Autos

Multiplayer-Unterschlupf

man steigt Ränge auf und schaltet so neue Inhalte frei

wir können Stempel sammeln

Maskottchen sind allgegenwärtig

es gibt wieder Jahreszeiten

neue Spielmodi

Im Übrigen ziert der Toyota GR GT das Spielecover (der rote Schlitte, siehe oben), das vorab schon in unscharfer Form geleakt war.

Wann erscheint Forza Horizon 6?

Zusammen mit dem gezeigten Gameplay und ausführlichen Entwicklerkommentaren wurde auch der Release verraten. Der stimmt wenig überraschend mit dem geleakten Datum überein.

Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PC (Microsoft & Steam)

Day One im Game Pass Ultimate

Wie sieht's mit einer Version für PlayStation 5 aus? Es wird sie geben, aber erst "später dieses Jahr".

Und jetzt noch einmal kurz zurück zu Forza Horizon 6: Wie hat euch die Präsentation des Racers gefallen? Gefällt euch, was ihr gesehen habt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

