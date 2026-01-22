Forza Horizon 6: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt - es sieht wenig überraschend fantastisch aus

Wie vorab angekündigt gab es bei der Developer Direct von Xbox einen tiefen Einblick in den neuen Forza Horizon-Racer - inklusive Release.

Annika Bavendiek
22.01.2026 | 19:24 Uhr

Dieses Mal treten wir in Japan ordentlich aufs Gas. Dieses Mal treten wir in Japan ordentlich aufs Gas.

Nachdem Microsoft auf der Tokyo Game Show 2025 das neue Forza Horizon 6 angekündigt hat, gab es jetzt auf der Xbox Developer Direct endlich einen tieferen Einblick. Was direkt auffällt: Auch dieses Mal sieht das Rennspiel, das dieses Mal in Japan spielt, wieder hervorragend gut aus. Aber nicht nur das. Es gab auch direkt Infos zum Release.

Forza Horizon 6 zeigt erstmals Gameplay

Playground Games hat in einer ausführlichen Präsentation Gameplay gezeigt und über die Features von Horizon 6 gesprochen.

Video starten 1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Hier die wichtigsten Fakten auf einem Blick:

  • Horizon 6 hat sie bislang größte Map
  • Tokio ist die größte Stadt
  • umfangreiche, ländliche Gegenden
  • mehr als 550 Fahrzeuge zum Release
  • anpassbare Garagen & Autos
  • Multiplayer-Unterschlupf
  • man steigt Ränge auf und schaltet so neue Inhalte frei
  • wir können Stempel sammeln
  • Maskottchen sind allgegenwärtig
  • es gibt wieder Jahreszeiten
  • neue Spielmodi

Im Übrigen ziert der Toyota GR GT das Spielecover (der rote Schlitte, siehe oben), das vorab schon in unscharfer Form geleakt war.

Wann erscheint Forza Horizon 6?

Zusammen mit dem gezeigten Gameplay und ausführlichen Entwicklerkommentaren wurde auch der Release verraten. Der stimmt wenig überraschend mit dem geleakten Datum überein.

  • Release: 19. Mai 2026
  • für Xbox Series X/S und PC (Microsoft & Steam)
  • Day One im Game Pass Ultimate

Wie sieht's mit einer Version für PlayStation 5 aus? Es wird sie geben, aber erst "später dieses Jahr".

Noch mehr von der Xbox Developer Direct

Neben Forza Horizon wurden auf der Developer Direct noch weitere Spiele gezeigt, die auf Xbox Series X/S und PC erscheinen sollen. Mit dabei war unter anderem das Rollenspiel Fable.

Alle Ankündigungen des Showcases findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Und jetzt noch einmal kurz zurück zu Forza Horizon 6: Wie hat euch die Präsentation des Racers gefallen? Gefällt euch, was ihr gesehen habt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Hinweis: Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau.

