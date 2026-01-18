Forza Horizon 6-Fan hat eine Karte der Spielwelt erstellt und die würde ich sofort so unterschreiben

Am kommenden Donnerstag erfahren wir endlich mehr zu Forza Horizon 6, dann wird das Open World-Rennspiel mit Japan-Setting während der Developer's Direct vorgestellt. Gameplay-Szenen sind bereits bestätigt, ob wir allerdings auch einen Blick auf die Karte der Spielwelt zu sehen bekommen, ist ungewiss.
Ein findiger Fan hat es jedenfalls nicht mehr ausgehalten und bereits eine Karte der Spielwelt erstellt, die natürlich nicht der Wahrheit entsprechen muss. Aber wenn ich sie mir so anschaue, wäre das schon eine ziemlich ideale Map für das nächste Forza Horizon.
Mehrere große Städte, befahrbarer Suzuka-Kurs
Die Karte wurde im Forza Horizon-Subreddit geteilt, wer genau für die Erstellung verantwortlich ist, kann allerdings nicht nachvollzogen werden. Denn laut dem entsprechenden Beitrag hat die Person ihren Account auf der Plattform gelöscht, die Karte ist aber offenbar vorher gespeichert worden.
Und die zeigt, dass der östliche Teil von der riesigen Stadt Tokyo dominiert wird – samt einem Stadion und Flughafen. Daneben gibt es im westlichen Bereich auch noch zwei von ihren Dimensionen her deutlich kleinere Städte (Kyoto und Hikone) sowie zahlreiche Bergstraßen rund um Mount Fuji und Mount Asama.
Auch die berühmte Suzuka Rennstrecke kann auf der Fan-Map befahren werden, es lassen sich zu dem ein Skiggebiet und ein Steinbruch entdecken.
Hier könnt ihr euch die Map anschauen:
Link zum Reddit-Inhalt
Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hier nicht um die offizielle Forza Horizon 6-Karte, sondern lediglich den Entwurf eines Fans.
Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir der extrem gut gefällt und ich ihn sofort unterschreiben würde, wenn diese Open World so im Spiel wäre. Vor allem mit der Metropole Tokyo könnte FH6 echte Akzente setzen. Eine derart große Stadt hat es in der Forza Horizon-Historie nämlich bislang nicht gegeben.
Auch, dass es daneben noch weitere Städte in dem Entwurf gibt, gefällt mir gut – insbesondere Forza Horizon 5 hatte damit ja ziemlich gegeizt. Das Ganze wirkt meiner Meinung nach jedenfalls wie ein schöner Mix aus urbanen und ländlichen Gebieten, auf den ich richtig Lust hätte.
Ich bin übrigens nicht der Einzige, dem es so geht. Auch in den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Stimmen, die exakt diese Spielwelt gerne befahren würden. Es gibt allerdings auch Zweifel, wie etwa von TheSilentTitan:
"Ich würde für eine solche Karte alles geben, aber wir sollten unsere Erwartungen im Zaum halten und uns bewusst machen, dass es sich eher um eine sehr kleine und kompakte Version Japans handeln wird als um eine genaue Darstellung des Landes."
Aber nochmal: Die wirkliche Karte von Forza Horizon 6 wird sehr wahrscheinlich anders aussehen. Was bereits zur Spielwelt bekannt ist, könnt ihr in unserem Übersichtsartikel nachlesen:
Forza Horizon 6 wurde während der Tokyo Game Show 2025 angekündigt und soll im Jahr 2026 erscheinen. Ein offiziell bestätigtes Datum gibt es zwar noch nicht, ein kürzlicher Leak deutet aber sehr stark darauf hin, dass der Release am 19. Mai sein wird. Zum Launch wird der Titel auf Xbox Series X/S und PC erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch auf der PlayStation 5.
Was sagt ihr zu der Map? Welche Elemente braucht die Forza Horizon 6-Spielwelt eurer Meinung nach unbedingt?
