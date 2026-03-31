Frieren Season 3: Release, Episodenzahl, Streamingdienst und alles Wichtige, was wir über die nächste Staffel wissen

Frierens Reise geht in der dritten Staffel weiter. (© Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Shogakukan / Madhouse)

Die zweite Staffel von Frieren ist zum Abschluss gekommen und das Animationsstudio Madhouse hat auch nicht lange mit der Ankündigung der dritten Season des beliebten Animes gefackelt – auch wenn's bis zum Start noch eine Weile dauern wird.

Wann und wo die nächste Season von "Frieren: Nach dem Ende der Reise" erscheinen wird und welche Arcs als Nächstes abgedeckt werden, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Release und Streamingdienst – Wann erscheint die dritte Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise?

Release: Oktober 2027

Oktober 2027 Streamingdienst: voraussichtlich Crunchyroll und Netflix

voraussichtlich Crunchyroll und Netflix Synchro: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und voraussichtlich deutschen Synchro

Da die vorherigen beiden Staffeln ebenfalls auf Crunchyroll veröffentlicht worden sind, gehen wir stark davon aus, dass auch Staffel 3 bei dem Streaminganbieter zum Release verfügbar sein wird.

Es ist noch unklar, ob es zum Release der dritten Staffel eine deutsche Fassung erscheint. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte eine deutsche Synchro – genau wie bei den Vorgängern – nachgereicht werden.

Hier noch einmal der Trailer zur zweiten Staffel von Frieren, falls ihr ihn verpasst habt:

0:56 In Frieren Season 2 setzt die Elfen-Magierin ihre lange Reise mit Stark und Fern fort

Autoplay

Erstes Bild zu Frieren Season 3 veröffentlicht

Direkt nach dem Abschluss der zweiten Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise gab es auch dann gleich die Ankündigung der dritten Staffel. Dabei gab es keinen Teaser-Trailer, sondern das erste Promobild zur nächsten Staffel.

Das Bild wurde vom offiziellen Frieren-Account auf X veröffentlicht und zeigt den neuen Antagonisten der kommenden Staffel “Macht” – einen gefährlichen Dämonen und Mitglied der sieben Weisen der Vernichtung.

So sieht Macht in der dritten Staffel von Frieren aus:

In der dritten Staffel treffen Frieren und Co. auf ein weiteres Mitglied der sieben Wiesen der Zerstörung. (© Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Shogakukan / Madhouse)

Episodenzahl – So viele Folgen könnt ihr in der nächsten Staffel erwarten

Mit den zehn Episoden in der zweiten Staffel hat das Animationsstudio Madhouse bereits über 30 Kapitel aus dem Manga adaptiert, während die erste Staffel von Frieren mit ihren 20 Episoden schätzungsweise 50 Kapitel abgedeckt hat.

Nach unserer Einschätzung wird die dritte Staffel 12 bis maximal 16 Episoden umfassen und die nächsten 30 bis 40 Kapitel abdecken – also beide Arcs “Golden Land” und “Goddess’s Monument”.

Worum es in der dritten Staffel von Frieren gehen wird

Mit dem Release des ersten Promobildes, das den Dämonen “Macht” zeigt, ist auch die Adaption der dazugehörigen Arc “Golden Land” bestätigt. Schließlich spielt Macht in dem Arc eine zentrale Rolle als einer der sieben Weisen der Vernichtung.

Macht entwickelte eine Obsession gegenüber Menschen und war auf der Suche nach einer Erklärung für ihre Gefühle. Bei seiner Suche und seinen Experimenten sorgte er allerdings für ein Unheil und verwandelte eine Stadt und ihre Einwohner*innen komplett in Gold.

Seit diesem Tag sind über 50 Jahre vergangen und Macht lebt immer noch innerhalb der goldenen Wände der Stadt – bis er auf Frieren, ihre Begleiter*innen und den Magier “Denken” trifft, die ihn zur Strecke bringen wollen.

Abseits des “Golden Land”-Arcs ist auch die Adaption die Storyline rund um das Denkmal der Göttin zu erwarten, in der Frieren durch ein Ereignis 53 Jahre in die Vergangenheit geschickt wird und mit ihren ehemaligen Begleiter*innen – Himmel eingeschlossen – wieder einen Weg in die Gegenwart finden muss.

Freut ihr euch auf die dritte Staffel von Frieren und welcher Charakter ist bisher euer absoluter Liebling?