Game Awards bringt vielleicht Neues zu Zelda BotW 2, sagt eine Leakerin

Bei den Game Awards sollen die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum des Zelda-Franchises weitergehen. Das behauptet zumindest eine Leakerin. Gleichzeitig deutet sie an, dass es Pläne gegeben habe, im Rahmen der Show Zelda Breath of the Wild 2 zu zeigen. Das muss natürlich mit Vorsicht genossen werden, klingt aber auch sehr vielversprechend.

Game Awards: 35 Jahre Zelda könnten laut Leak bei der Show weiter gefeiert werden

Was sind die Game Awards? Auf den The Game Awards werden alljährlich die besten Spiele der vergangenen zwölf Monate gefeiert und ausgezeichnet. Gleichzeitig hat sich das Event aber auch zu einer Show entwickelt, bei der regelmäßig neue Spiele enthüllt, angekündigt und vorgestellt werden. Dieses Mal sollen um die 50 Titel gezeigt werden und darunter dürften wieder diverse Weltpremieren sein:

27 1 Mehr zum Thema Game Awards 2021 soll ganze 40-50 Spiele zeigen, diese Titel könnten uns erwarten

Zelda feiert 35. Geburtstag: Eigentlich befinden wir uns mitten in den Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum des Zelda-Franchises. Allerdings wurde das bisher vom Mario-Geburtstag in den Schatten gestellt. Bisher gab es lediglich ein spezielles Game and Watch-Accessoire sowie das Switch-Remaster von Zelda: Skyward Sword. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass da noch mehr kommt.

Leak deutet BotW 2 an: Jetzt gibt es einige Hinweise darauf, dass beides zusammenfindet. Laut der selbsternannten Insiderin und Leakerin Samus Hunter sollen die Feierlichkeiten zu 35 Jahren Zelda bei den Game Awards fortgesetzt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das wirkt erst einmal relativ nichtssagend und könnte zum Beispiel auch einfach nur ein Konzert sein, bei dem ein Orchester Zelda-Musik spielt. Aber es gibt noch mehr Aussagen der Leakerin, die sehr viel konkreter werden. Angeblich gibt es Pläne, das Sequel zu Zelda Breath of the Wild aka Zelda BotW 2 bei den Game Awards zu zeigen. Vielleicht bekommen wir also endlich mehr Infos, ein Release-Datum und einen neuen Trailer präsentiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie seriös ist das? Ziemlich. Nintendo tendiert zwar dazu, die meisten großen News in eigenen Directs zu verpacken, sie könnten aber durchaus auch einen großen neuen Trailer zu Zelda Breath of the Wild 2 bei den The Game Awards in petto haben. Nintendo-Insiderin Samus Hunter hat zwar bisher noch keine allzu lange Historie mit korrekten Vorhersagen, lag aber zumindest auch noch nicht komplett daneben, gilt als verlässlich.

Worauf hofft ihr bei den Game Awards? Glaubt ihr, da kommt noch mehr zum Zelda-Jubiläum?