GamePro wünscht euch ein großartiges 2023!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie immer heißt es für uns an dieser Stelle: Noch einmal innehalten, zurücklehnen und die letzten 12 Monate gedanklich Revue passieren lassen, bevor es auf geht zu neuen Abenteuern.

2022 im Speedrun

2022 war für uns – wie sicherlich auch für euch – anders als erwartet, auch abseits der allgemeinen Weltlage. Rein auf Videospiele bezogen sind wir nach einem eher schwächelnden 2021 mit der Erwartung ins Jahr 2022 gezogen, viele große Blockbuster zu bekommen.

Nun, einige AAA-Highlights wie Elden Ring, Horizon Forbidden West, Call of Duty: Modern Warfare 2 oder God of War: Ragnarök gab es sicherlich. Aber es gab ebenso jede Menge Verschiebungen: Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Dead Island 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Suicide Squad oder auch Stalker 2. Und zum Leidwesen von Dennis, lässt auch Hollow Knight: Silksong weiter auf sich warten.

Immerhin, über einen Mangel an Geschehnissen konnten wir uns 2022 kaum beschweren, selbst wenn wir auf einige Nachrichten lieber verzichtet hätten. Zu ihnen gehört mit Sicherheit die noch immer strauchelnde Verfügbarkeit der PS5, aber auch die plötzliche Preiserhöhung von Sonys Konsole.

Die Ankündigung des Releases von PSVR 2 inkl. eines spannenden Hands-On-Events waren ebenso wie das neue PS Plus-System für manche eher ein schwacher Trost. Auf Seite von Microsoft war es unterdessen fast ein wenig zu ruhig – zumindest wenn es um große Spiele-Releases ging, denn die Xbox Game Studios hielten sich dieses Jahr sehr bedeckt: Vor allem zum Leidwesen von Tobi und Rae, die sich einfach mehr von Halo erhofft hatten.

Immerhin auf der Business-Seite ließ uns Microsoft den Atem mit der Akquisition von Activision Blizzard anhalten, die bereits seit Monaten die Schlagzeilen mit der Frage dominiert: Geht sie nun durch oder nicht? Und während wir letztes Jahr noch witzelten, dass GTA 6 noch immer nicht angekündigt wurde, erschütterte uns dieses Jahr einer der größten Leaks der Gaming-Geschichte, als wir GTA 6 nun doch zu sehen bekamen - allerdings nicht von Rockstar.

Was hinter den Kulissen geschah

Kein Jahresrückblick wäre komplett, ohne kurz zusammenzufassen, was hinter den Artikeln von GamePro geschehen ist. Wie die letzten zwei Jahre war Team GP auch 2022 weiterhin im Home Office, allerdings mehrten sich unsere beruflichen Ausflüge in die Welt außerhalb der eigenen vier Wände.

Nicht nur, dass sich Dennis und Rae auf die erstmals wieder in Person stattfindende gamescom wagten, wir besuchten auch erstmals wieder ausgewählte Hands-On-Events, um uns für euch Spiele wie Resident Evil 4, Pokémon Karmesin & Purpur oder auch Hardware wie den Dualsense Edge oder PSVR 2 anzugucken.

Das vielleicht größte Highlight? Unser Teamevent in Leipzig, in dem sich einige der Kolleg*innen das erste Mal persönlich treffen und kennenlernen konnten, obwohl sie in manchen Fällen seit Jahren zusammenarbeiten!

Mit von der Partie sind hier übrigens auch unsere beiden Neuzugänge, die sich gar nicht mehr so neu anfühlen: Hardware-Redakteur Chris, der 2022 den Sprung von der Freelancer-Seite in die Festanstellung wagte, nachdem er für GamePro bereits seit 2020 Konsolen auf Herz und Nieren (CPU und SSD) prüft.

Mehr ein Rückkehrer als ein Neuankömmling ist hingegen Sebastian, dessen Animal Crossing-Artikel 2020 an niemandem vorbeigingen. Er unterstützt das Team nun in einer neuen Funktion: Als SEO-, Performance und Update Manager. Was das heißt? Er sorgt dafür, dass unsere Artikel nicht nur gut gefunden werden, sondern dass wir noch dazu einen besseren Einblick darin haben, was Spieler*innen gerade umtreibt.

Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben darf Freelancerin Samara. Als Horror-Expertin und News-Autorin begleitet sie uns schon eine ganze Weile, 2022 unterstützte sie das Team allerdings als Elternzeitvertretung und haut seither noch mehr für euch in die Tasten.

Und wenn ihr zwischen all den Namen gerade gar nicht wisst, wo euch der Kopf steht: Wir haben seit diesem Jahr endlich auch eine Teamseite, auf der ihr mehr über uns erfahren könnt.

Wir haben für euch in die Tasten gehauen

Wenn wir uns nicht gerade auf Events oder in Eleens Wohnung herumgetrieben haben, waren wir vor allem damit beschäftigt, für euch zu schreiben. Das Ergebnis waren über 5.000 Artikel, die wir veröffentlicht haben und über 1.000 Updates bereits bestehender Inhalte, um sie für euch aktuell zu halten. Neben News konntet ihr auch jede Menge Guides, Kolumnen, Listen, Previews, Specials, Reports und Tests auf GamePro lesen.

Dieses Jahr durften sich fünf Spiele über eine Wertung über 90 freuen, darunter Elden Ring, Pokémon Arceus und God of War: Ragnarök. Im 80er-Bereich tummelten sich sage und schreibe 27 Titel, während immerhin 17 Spiele einen 70er-Wertung kassieren konnten. Weniger als 10 Spiele schafften die magische Grenze zur 7 nicht; an letzter Stelle Diablo Immortal, das für viele die wohl größte Enttäuschung des Jahres sein dürfte.

Welche Titel uns 2022 aber persönlich am schmerzlichsten trafen, könnt ihr in unserer Flop-Liste nachlesen:

Nicht unerwähnt bleiben dürfen all unsere Projekte dieses Jahr: Da waren nicht nur die traditionellen Find Your Next Game-Events, sondern natürlich auch unsere Themenwochen. 2022 warfen wir mit der PS1-Woche einen Blick in die Vergangenheit, wir kürten aber auch gemeinsam mit euch den besten Bösewicht der Spielegeschichte, verrieten euch unsere Top 100 Storyspiele und feierten unseren 20. Geburtstag – inkl. einer kleinen Geschichte der letzten 6 Jahre GamePro und eines fast-Abschieds von Rae.

Und wir schlugen in unserer Mental Health-Woche ernstere Töne an, indem wir uns dem Thema mentale Gesundheit widmeten und einige der persönlichsten Texte veröffentlichten, die ihr vielleicht je auf GamePro lesen werdet.

Was euch 2023 auf GamePro.de erwartet

Wie es sich gehört, haben wir auch für 2023 bereits große Pläne für euch. Da Spoiler aber bekanntlich ein sensibles Thema sind, wollen wir hier gar nicht zu viel verraten. Lasst uns einfach sagen, dass ihr euch bereits im Januar über die erste Themenwoche des Jahres freuen dürft, über die Samara und Dennis wachen. Das könnte euch bereits einen kleinen Hinweis geben, worum es gehen könnte.

Darüber hinaus bereiten wir uns schon auf die großen Releases des Jahres vor, die wir bestmöglich für euch begleiten wollen. Ebenfalls wie die E3, die 2023 zurückkehren und hoffentlich jede Menge Ankündigungen bereithalten wird. Der Kaffee für die Nachtschichten steht schon bereit.

Danke an euch, die GamePro-Community

Wie jedes Jahr darf natürlich auch ein großes DANKE an euch nicht fehlen, unsere Community.

Danke, dass ihr GamePro.de dieses Jahr immer wieder besucht und unterstützt habt. Danke für eure Kritik, euer Feedback, eure Mails und Briefe und natürlich eure Kommentare. Danke, dass ihr gemeinsam mit uns daran arbeitet, GamePro immer besser und inklusiver zu machen und gemeinsam mit uns über Videospiele philosophiert, schimpft und jubelt. Danke, dass ihr ein Teil von GamePro seid und es uns ermöglicht, über unser liebstes Hobby zu schreiben. Und natürlich danke an unsere großartigen Moderatoren und Community Manager, die hart dafür arbeiten, dass GamePro ein Ort sein kann, an dem sich alle wohl fühlen können!

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch 2023 spannende neue Spiele zu entdecken, den Kopf über irrsinnige News zu schütteln und Spaß am Spielen zu haben.

Lasst es euch gutgehen und bleibt gesund. Wir sehen uns 2023.

Bis nächstes Jahr, euer GamePro-Team.