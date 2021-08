gamescom 2021: Nintendo sagt ab und die Switch OLED könnte Mitschuld sein

Die gamescom 2021 findet erneut ohne Besucher statt, auch wenn die Veranstalter lange Zeit hofften, die Spielemesse regulär abhalten zu können. Das Publikum muss also erneut vor den Bildschirmen Platz nehmen und die Show digital verfolgen.

Kein Nintendo auf der gamescom 2021: Trotzdem haben bereits einige große Publisher ihr Mitwirken an der Messe zugesagt, darunter Ubisoft, EA und Activision. Von den drei Konsolen-Inhabern ist aber nur Microsoft mit von der Partie. Nach Sony hat jetzt auch Nintendo bekannt gegeben, dass sie nicht an der gamescom 2021 teilnehmen werden.

Nintendo wartet auf Rückkehr der Fans

In einem Statement erklärt Nintendo Europa gegenüber Gameswirtschaft, warum das Unternehmen nach der gamescom 2020 auch die gamescom 2021 aussetzt:

"Uns ist es bei Events wichtig, dass unsere Neuheiten ausprobiert werden können. Wir wünschen uns sehr, dass wir die Fans so bald wie möglich wieder persönlich begrüßen können."

Switch OLED kann nicht gezeigt werden: Spiele könnten theoretisch über Demos verfügbar gemacht werden, aber bei einer anderen Sache ist das nicht möglich: der Switch OLED. Nintendos neue Hardware, die am 8. Oktober auf den Markt kommen wird, wäre sicherlich ein Highlight der Show geworden.

Da jetzt lediglich Trailer und Demos gezeigt werden können, ergibt eine Teilnahme für Nintendo wenig Sinn. Über die Switch OLED wurde bei der Ankündigung alles gesagt, ein weiteres Video braucht es nicht.

Hier seht ihr noch einmal das Ankündigungs-Video zur Nintendo Switch OLED:

Nintendo Direct im September? Angeblich plant Nintendo im September eine weitere Direct. Laut Gerüchten sollen die auf der E3 gezeigten Spiele näher unter unter die Lupe genommen werden. Namentlich werden Metroid Dread, Advance Wars, Wario Ware: Get It Together! und Mario Party Superstars genannt. Neuankündigungen soll es aber auch geben.

Überraschungen zum Start der gamescom 2021

Neuankündigungen wird es auch auf der gamescom geben. Konkret auf der von Geoff Keighley gehosteten "Opening Night Live" am 24. August. Dabei handelt es sich um eine Eröffnungs-Show, für die verschiedene Publisher Trailer zur Verfügung stellen können. Besonders interessant sind dabei natürlich die Premieren, von denen wir einige erwarten können.

