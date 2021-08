gamescom 2021 - Alle Infos zum heutigen Xbox-Event: Uhrzeit, Spiele und mehr

Die gamescom 2021 geht in dieser Woche an der Start, doch bevor es am 25. August offiziell losgeht, findet bereits am heutigen Dienstag der Xbox-Stream von Microsoft statt. Hier findet ihr noch einmal alle wichtigen Informationen:

Termin: 24. August 2021

24. August 2021 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

19 Uhr deutscher Zeit Plattformen: YouTube, Twitch, Facebook

Das könnte Microsoft auf der gamescom 2021 zeigen

First-Party: Der Fokus des 90-minütigen Streams liegt laut Microsoft auf bereits angekündigten Spielen. Das muss nicht unbedingt etwas negatives sein, da einige First-Party-Titel der Xbox Studios nicht auf der E3 2021 zu sehen waren. Zum Beispiel könnte es Neuigkeiten zu Senua's Saga: Hellblade 2 oder Perfect Dark geben. Mit Rares Everwild braucht ihr hingegen nicht zu rechnen, da es bei der Entwicklung offenbar zu massiven Schwierigkeiten kam.

Auch Spiele, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen werden, sind gute Kandidaten, wie etwa Forza Horizon 5 und Halo Infinite, das noch immer auf einen konkreten Releasetermin wartet - vielleicht erfahren wir im Stream mehr. Große Neuankündigungen sind zwar nicht ausgeschlossen, aber doch relativ unwahrscheinlich.

Third-Party: Auch mit Third-Party-Spielen werden wir wohl rechnen können, in erster Linie aber wohl solche, die auch im Game Pass erscheinen werden. Der Abo-Service wird ohnehin wieder ein großer Fokus des Events werden. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Shadowdrop, der direkt im Anschluss zum Download bereit steht.

Weitere Informationen zur gamescom 2021:

Das gibt es sonst noch zu sehen

Neben Microsofts Xbox-Team nehmen noch über 70 weitere Entwickler-Studios und Publisher an der gamescom 2021 teil. Darunter befinden sich einige Indie-Entwicklerteams, aber auch Schwergewichte wie Activision, EA und Ubisoft.

Bevor es mit der gamescom 2021 so richtig losgeht, findet am 25. August die Opening Night Live statt, auf der es einige Trailer und Neuankündigungen geben wird. Wenn ihr die neuesten Blockbuster nicht verpassen wollt, solltet ihr euch den Termin vormerken.

Was erwartet ihr von Microsoft auf der gamescom 2021?