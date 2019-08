gamescom Awards 2019 - Dreams für PS4 ist Spiel der Messe

Auf der gamescom 2019 wurden die alljährlichen gamescom Awards verliehen, die sich in Jury-Awards , Publikums-Awards, Genre- sowie Plattform-Awards unterteilen. Auch ihr konntet für die besten Spiele der Messe abstimmen, jetzt ist die Entscheidung gefallen.

Der Spiele-Editor Dreams für die PS4 hat in diesem Jahr gleich doppelt abgeräumt. Das Spiel von Media Molecule sackte nicht nur den "Best of gamescom"-Award ab und darf sich damit bestes Spiel der Messe nennen, sondern wurde auch in der PS4-Kategorie ausgezeichnet.

Die Entwickler von Gears 5 nehmen die Auszeichnung für das beste Xbox One-Spiel mit nach Hause, in der Switch-Kategorie hat The Legend of Zelda: Link's Awakening gewonnen.

Alle Award-Gewinner könnt ihr der Liste unten entnehmen.

Disclaimer: Sowohl GameStar als auch unsere Schwesterseite GamePro gehören zur gamescom Award-Jury, vertreten durch Rae Grimm für GamePro sowie Petra Schmitz für GameStar.

gamescom Awards: Die Gewinner in der Übersicht

Jury-Awards

Best of gamescom

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Best VR / AR Game

Marvel's Iron Man, Sony Interactive Entertainment

Best Hardware / Technology

Xbox Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft

Best Multiplayer Game

Borderlands 3, 2K

Best Ongoing Game

Monster Hunter World: Iceborne, Capcom Entertainment

Best Games Company

THQ Nordic

HEART OF GAMING Award

Diversität mit Fokus auf Barrierefreiheit (Accessibility)

gamescom Indie award

El Hijo, Honig Studios

Best of CAMPUS

Super Size Hero, Filmakademie Baden-Württemberg

Publikums-Awards

Best Booth

Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment

Best eSports Experience

Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational, Nintendo

Best Streamer/Let's Player

PietSmiet

gamescom "Most Wanted" Consumer Award

Borderlands 3, 2K

Genre-Awards

Bestes Action-Adventure

Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Bestes Action-Spiel

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Bestes Familien-Spiel

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Bestes Rennspiel

Grid, Codemasters

Bestes Rollenspiel

Wasteland 3, Koch Media

Beste Simulation

Planet Zoo, Frontier

Bestes Sportspiel

Roller Champions, Ubisoft

Bestes Strategiespiel

Desperados 3, THQ Nordic

Most Original Game

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Plattform-Awards

Bestes PC-Spiel

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft

Bestes Xbox One-Spiel

Gears 5, Microsoft

Bestes Nintendo Switch-Spiel

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

Bestes PS4-Spiel

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Bestes Mobile-Spiel

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

