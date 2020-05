E3-Alternativen: Alle Gaming-Events des Sommers in der Übersicht

In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Die Corona-Pandemie hat die Welt im Griff und sorgt dafür, dass etliche Dinge eingeschränkt werden oder komplett ausfallen. Dazu zählt auch die E3, die wichtigste Videospielmesse der Welt, die in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Fallen aber Spiele-Reveals und Präsentationen deswegen aus? Mitnichten! Zahlreiche Publisher haben bereits eigene Mini-Events und Livestreams angekündigt, mit denen sie ihre Neuheiten präsentieren wollen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, findet ihr in dieser Übersicht die wichtigsten Termine des Sommers. Wir beschränken uns dabei auf die für Konsolenspieler relevanten Events.

Alle bestätigten Sommer-Events 2020 in der Übersicht

EA Play Live

Wie schon in den letzten Jahren wird EA ein EA Play-Event veranstalten, 2020 allerdings in rein digitaler Form.

Datum: 12. Juni

12. Juni Uhrzeit: 1:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Was wird gezeigt? Neuigkeiten und Enthüllungen von EA-Spielen, darunter mutmaßlich die Sportspiele FIFA 21 und NHL 21, Battlefield 6 und Anthem 2.0.

Ubisoft Forward

Ubisoft präsentiert seine Neuheiten im Juli, ebenfalls in Form eine Livestreams, der den Namen "Ubisoft Forward" tragen wird.

Datum: 12. Juli

12. Juli Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

Was wird gezeigt? Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla wird mit Sicherheit auf der Tagesordnung stehen, ebenso wie Neuigkeiten zu Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters.

Summer Game Fest

Das Summer Games Fest wurde von Journalist Geoff Keighley ins Leben gerufen und liefert in unregelmäßigen Abständen Neuigkeiten und Reveals wie zuletzt etwa Tony Hawk's Pro Skater 1&2 und die Unreal Engine 5. Viele Publisher wollen sich dort beteiligen, darunter Activision, EA, Sony und Microsoft.

Zeitraum: Mai bis August

Mai bis August Uhrzeit: wechselnde Uhrzeiten

Was wird gezeigt? Das ist jedes Mal wieder eine Überraschung. Die Streams findet ihr unter anderem auf dem Youtube-Kanal der Game Awards.

Xbox 20/20

Microsoft wird bis zum Release der Xbox Series X Ende 2020 monatliche Streams zur Next Gen-Konsole veröffentlichen und dort jeweils Neuigkeiten zum System oder Spielen präsentieren. Die erste Ausgabe gab es im Juni.

Erscheinungsweise: Monatlich, nächste Ausgabe im Juni

Monatlich, nächste Ausgabe im Juni Uhrzeit: noch nicht bekannt

Was wird gezeigt? Neuigkeiten rund um das Thema Xbox, mit Fokus auf die Xbox Series X. Für Juli hat Microsoft bereits in Aussicht gestellt, die First-Party-Spiele für die Konsole zu präsentieren, darunter auch Halo: Infinite.

Gerüchte zu weiteren Sommer-Events

Sony PlayStation

Sony ist uns immer noch diverse Fakten zur PS5 schuldig, darunter den Preis und das Design der Konsole. Dementsprechend brodelt die Gerüchteküche, als besonders heißer Kandidat für einen möglichen Reveal kristallisiert sich mittlerweile Anfang Juni heraus.

Darüber hinaus wird es weiterhin State of Play-Events zu einzelnen oder gleich mehreren Spielen geben. Die nächste State of Play findet am 14. Mai um 22 Uhr deutscher Zeit statt. Das Thema: Ghost of Tsushima.

Nintendo (Direct)

Nintendo hat es sich während E3-Messen nicht nehmen lassen, seine Neuheiten auf Nintendo Directs zu präsentieren. Bislang ist eine solche nicht angekündigt. Laut Gerüchten wurde eine für Juni geplante Direct durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder verworfen, offenbar sucht Nintendo aktuell nach einem Ersatztermin später im Sommer.

Wir haben da auch was: Find your Next Game

Auch wir von GamePro, GameStar und MeinMMO veranstalten ein Sommer-Event, nämlich Find Your Next Game im kompletten Juni.

Mit Find Your Next Game wollen wir euch die faszinierende Spiele-Entdeckungsreise eines Messebesuchs nach Hause transportieren. Aber nicht nur einen Tag lang sondern den gesamten Juni! Und darauf könnt ihr euch freuen: