Ghost of Tsushima: Trailer zur Iki-Erweiterung verrät, was uns im Addon blüht

Am 20. August erscheint der Director`s Cut von Ghost of Tsushima für PS4 und PS5. Um euch auf die neuen Inhalte einzustimmen, hat Sony jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns einen genauen Blick auf die Insel Iki gewährt. Auf Iki werden mit Samurai Jin frische Geschichten erleben und dürfen natürlich auch die neue Insel komplett erkunden.

Den Trailer zu Iki Island könnt ihr euch hier anschauen:

Das verrät uns der Trailer über die Story-Erweiterung

Wie uns der gut zweiminütige Trailer verrät (Vorsicht, Spoiler!) macht sich Jin auf zur Insel Iki, um sich dort erneut den Mongolen entgegenzustellen. Sein Boot wird jedoch vom Blitz getroffen, er an Land gespült und dort direkt vom Feind gefangengenommen.

Eine spirituelle Antagonistin? Nachfolgend sehen wir, wie Jin scheinbar auf seine weibliche Gegenspielerin, eine Art Schamanin, trifft. Doch die Erweiterung wäre nur kurz, würde unser Held nicht der Gefangenschaft entkommen.

Natürlich gewährt uns der Trailer auch erste Blicke auf die erneut wunderschöne Open World, die bereits eins der Highlights aus dem Hauptspiel war.

Weitere aktuelle Artikel zu Ghost of Tsushima:

Das steckt im Director's Cut zu Ghost of Tsushima

Neben der Iki Island-Erweiterung, bringt der Director's Cut (eine Art Complete Edition samt Addon) noch viele weitere Verbesserungen für Ghost of Tsushima, die aber überwiegend die PS5-Version betreffen. Darunter kürzere Ladezeiten, dynamische 4K-Auflösung und bis zu 60 fps. Was euch sonst noch alles erwartet, haben wir in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Wie gefällt euch der Trailer zur Iki-Erweiterung und freut ihr euch schon auf das Addon?