Ghost of Tsushima auf PS5: So übertragt ihr euren PS4-Spielstand und startet den Story-DLC

Mit Veröffentlichung des Director's Cut hat Ghost of Tsushima die Story-Erweiterung Iki Island spendiert bekommen. Habt ihr das Action-Adventure bereits auf PS4 gespielt und wollt jetzt auf PS5 weiterspielen, ist das problemlos möglich. Wie, das erfahrt ihr hier. Aßerdem verraten wir euch, wie ihr mit Held Jin Sakai zur südöstlich gelegenen Insel übersetzt und das Addon startet.

Ghost of Tsushima-Spielstand von PS4 auf PS5 transferieren

Habt ihr das Upgrade für aktuell 30 Euro gekauft, gibt es zwei Wege um euren Spielstand von der PS4 auf die PS5 zu übertragen.

Via Cloud: Für die unkomplizierteste Lösung benötigt ihr ein aktives PS Plus-Abo. Im Vergleich zum Transfer manch anderer PS4-Spiele muss Ghost of Tsushima glücklicherweise nicht auf der Festplatte installiert sein.



Habt ihr die automatische Übertragung in die Cloud deaktiviert, müsst ihr einfach in die Einstellungen gehen. Hier wählt ihr den gewünschten Speicherstand aus, klickt die Optionen-Taste eures DualShock und ladet die Daten manuell in die Cloud.

Via USB/Festplatte: Wer kein PS Plus hat, kann die Daten manuell über ein externes Speichermedium von der PS4 auf die PS5 übertragen. Hier geht ihr ebenfalls über die Einstellungen zu euren Spielständen, drückt die Optionen-Taste und wählt "auf USB-Speichermedium übertragen". Anschließend müsst ihr den Stick natürlich an die PS5 anschließen.

In beiden Fällen geht es jetzt auf der PS5 im Hauptmenü des Director's Cut weiter. Hier wählt ihr "PS4-Konsolen Speicherdatei übertragen", wählt die entsprechende Datei bzw. die Dateien aus und los geht's.

So kommt ihr auf Iki Island und startet den Story-DLC

Seid ihr mit Jin zurück auf Tsushima, ist der Weg bis Iki Island ein leichter, wenn auch für unseren Samuai kein unbeschwerlicher.

Öffnet ihr das Spielmenü, wird euch unter "Aufzeichnungen" in einem separaten Tab der Iki Island-DLC angezeigt. Hier wählt ihr die neue Mission "Reise in die Vergangenheit" aus und reist westlich von Akashima an die "Küste des Ertrunkenen". Wie es jetzt weiter nach Iki geht, könnt ihr von hier an nicht mehr verpassen, der DLC startet automatisch.

