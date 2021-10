God of War 2: Ragnarok nimmt eine kleine, aber feine Änderung an Atreus' Köcher vor

God of War-Fans haben jetzt schon ein cooles, kleines Detail in God of War Ragnarok entdeckt, das für Begeisterung sorgt. Es geht dabei um die Zeichnung auf dem Köcher von Kratos Sohn Atreus.