God of War: Mysteriöses Bauwerk auf dem Cover lässt Fans keine Ruhe - Was kann das sein?

Meistens suchen Spieler*innen in den digitalen Welten selbst nach Geheimnissen. Doch diesmal handelt es sich um eine externe Quelle: Das Boxart des PS4-Titels God of War. Bei genauerem Hinsehen ist am rechten oberen Rand ein Bauwerk zu sehen, von dem Licht ausgeht. Die Community ist momentan auf Reddit eifrig dabei, nach einem Kontext im Spiel selbst zu suchen.



Wie das Bauwerk ausschaut, seht ihr hier:

Link zum Reddit-Inhalt

Welche Möglichkeiten gibt es?

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein zerfallenes Gebäude, jedoch handelt es sich wohl eher um einen Steinkreis, also eine religiöse Stätte für Rituale. Natürlich existieren solche Orte in God of War, allerdings nicht an der Stelle wie auf dem Cover. Folgende Möglichkeiten gibt es:

Es ist nur ein Cover: Die wohl enttäuschendste Antwort. Vielleicht hatte der oder die Künstler*in die Freiheit, das Bauwerk unabhängig von der Spielwelt dort zu platzieren.

Die wohl enttäuschendste Antwort. Vielleicht hatte der oder die Künstler*in die Freiheit, das Bauwerk unabhängig von der Spielwelt dort zu platzieren. Der Ort wurde verlegt: Die Location könnte sich durchaus im Spiel befinden - nur an einer anderen Stelle. Sie könnte nach der Fertigstellung des Covers verlegt worden sein.

Die Location könnte sich durchaus im Spiel befinden - nur an einer anderen Stelle. Sie könnte nach der Fertigstellung des Covers verlegt worden sein. Das Bauwerk wurde gestrichen: Vielleicht wurde der Ort auch nicht verlegt, sondern im Nachhinein komplett aus dem Spiel gestrichen.

Fans sind sich uneins: Auch auf Reddit sind alle diese Thesen vertreten. Zu einem Ergebnis kommt die Community jedoch nicht. Am coolsten wäre es natürlich, wenn es sich um ein noch unentdecktes Geheimnis in God of War handeln würde. Das ist jedoch über drei Jahre nach Release eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen.

Auflösung in God of War 2

Vielleicht spielt das Bauwerk ja im Nachfolger eine Rolle. Leider haben wir für God of War 2 noch immer kein konkretes Erscheinungsdatum. Klar ist nur, dass der Titel für PS5 und PS4 nicht mehr 2021 kommt.

Bisher haben wir noch nicht einmal Gameplay zu dem lange ersehnten Sequel zu Gesicht bekommen. Das könnte sich jedoch im August ändern, denn Sony plant in diesem Sommer noch mindestens eine weitere State of Play.

Habt ihr eine Ahnung, worum es sich bei dem Ort handeln könnte? Wie lautet eure Theorie?