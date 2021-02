Die am Donnerstag ausgestrahlte State of Play war kurz und knackig, und es wurden in erster Linie Spiele gezeigt, die bis zum Sommer erscheinen sollen. Einige von Sonys Krachern, die für die zweite Jahreshälfte geplant sind, bekamen deshalb keinen Platz. Darunter auch God of War: Ragnarok. Auf Nachfrage der Fans meldete sich jetzt Creative Director Cory Barlog zu Wort.

Ohne konkret auf God of War: Ragnarok einzugehen, schrieb Barlog: "WENN. ES. FERTIG. IST. (vertraut mir, dass es das Beste für alle ist)." Die Reaktion der Fans auf den Tweet ist gemischt. Manche verstehen, dass der Titel Zeit braucht, andere lechzen nach Informationen.

God of War: Ragnarok braucht wohl noch

Wer Barlog auf Twitter folgt, brauchte während der State of Play ohnehin nicht mit God of War: Ragnarok rechnen. Laut eigener Aussage wusste Barlog noch nicht einmal von dem Event, bis es auch die Öffentlichkeit erfuhr.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Spielen, die Sony auf der State of Play gezeigt hat:

Erscheint God of War: Ragnarok noch 2021? Das wird immer unwahrscheinlicher. Horizon Forbidden West scheint schon deutlich weiter zu sein und sich langsam aber sicher zu Sonys großem Weihnachts-Titel zu mausern. Allerdings gab es selbst hier das Gerücht, dass der Titel auf 2022 verschoben wird. Da wir von God of War: Ragnarok noch immer nur das Logo kennen, sollten wir nicht vor 2022 mit dem Spiel rechnen. Offiziell ist aber noch nichts.

Habt ihr mit God of War: Ragnarok in der State of Play gerechnet?