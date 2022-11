God of War Ragnarök im Demake-Trailer: So witzig könnte eine PS1-Version aussehen

God of War Ragnarök ist da und eine absolute Wucht. Das gilt nicht nur, aber natürlich gerade auch für die Grafik. Ihr müsst den neuen Sony-Blockbuster nicht einmal auf der PS5 spielen, um euch davon überzeugen zu können, die PS4 bekommt einen würdigen Abschied spendiert. Wie der Exklusivtitel womöglich ausgesehen hätte, wenn er vor vielen Jahren für die PS1 erschienen wäre, könnt ihr euch in diesem amüsanten Trailer zur Demake-Version ansehen.

Wie würde God of War Ragnarök als PS1-Spiel aussehen?

Ganz anders und ziemlich witzig: Mittlerweile ist es fast schon zu einer Tradition geworden, grafisch aufwändige Titel wie God of War Ragnarök einer Demake-Kur zu unterziehen. Also dem Gegenteil eines Remakes: Die Spiele werden dabei grafisch so abgespeckt, als wären sie für frühere Konsolengenerationen wie die erste PlayStation erschienen.

Was dabei herauskommt, ähnelt dem Original natürlich nur bedingt. Stattdessen gibt es die gute alte Low-Poly- und Pixel-Grafik, die zum Großteil schlecht gealtert wirkt. Nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, wie eindeutig erkennbar das Ganze bleibt. Aber am besten seht ihr euch erst einmal selbst besagten Demake-Trailer zum neuen God of War an:

Die Meinungen in der Redaktion gehen recht weit auseinander, ob das nun cool und knuffig aussieht oder doch eher nur witzig bis schmerzhaft. Fest steht: Die meisten Fans dürften wohl sehr froh darüber sein, dass der aktuelle Teil so aussieht, wie er aussieht.

Falls ihr durch den Demake-Trailer zur fiktiven PS1-Version jetzt schon vergessen haben solltet, wie hübsch God of War Ragnarök eigentlich ist: Hier könnt ihr euch zum direkten Vergleich den Launch-Trailer zum aktuellen Sony Santa Monica-Spiel ansehen.

Wenn ihr lieber noch mehr Kuriositäten sehen wollt, können wir euch da noch ein ganz besonderes Schmankerl ans Herz legen. Es gibt nämlich eine Mod, die den Bart von Kratos entfernt und das sieht extrem ungewohnt aus.

Wie findet ihr den Demake-Trailer? Hättet ihr God of War Ragnarök auch in der PS1-Version gespielt?