God of War Ragnarök: Neues Gameplay zeigt mehr von der Zwergenstadt

God of War Ragnarök wird in einem neuen und kurzen Gameplay-Clip präsentiert. Darin sehen wir zum ersten Mal etwas mehr Gameplay im Zwergenlevel Svartalfheim. Dort erwarten uns Geysire, Umgebungsrätsel, weitläufige Städte und vieles mehr. Mittendrin natürlich Kratos und Atreus.

Sony zeigt endlich mehr Gameplay zu Ragnarök

Darum geht's: Sony Santa Monica enthüllt gemeinsam mit Game Informer einen weiteren kurzen Gameplay-Videoclip aus God of War Ragnarök. Darin wird die bereits im ersten Gameplay-Trailer gezeigte Welt der Zwergen detaillierter vorgestellt.

Am besten seht ihr euch das kurze Gameplay-Video erst einmal selbst an:

Das ist zu sehen: In dem Video werden mehrere Teile des Levels gezeigt. Unter anderem gibt es dort Städte, Minen, angelegte Wasserwege und diverse Bauwerke. Außerdem scheinen sich die Zwerge die natürlich vorkommenden Geysire zu Nutze zu machen.

Umgebungsrätsel: Das bietet sich alles natürlich ganz hervorragend dafür an, die Umgebung für Rätsel zu nutzen. Wie wir wissen, können Kratos' Waffen mit Eis und Feuer verstärkt werden. Diese Extra-Power kommt aber nicht nur im Kampf zur Geltung, sondern wird zum Beispiel auch genutzt, um den Weg zu ebnen.

Im neuen Clip ist zum Beispiel zu erkennen, wie ein heißer Geysir eingefroren wird, um darüber laufen zu können. Oder wie wir mit den Chaosklingen einen heißen Deckel von einem Geysir holen, um den nach oben sprudeln zu lassen und so ein Wasserrad zu bewegen.

Kämpfe gibt es in diesem Video keine zu sehen. Aber selbstverständlich gibt es die auch wieder zur Genüge im neuen God of War. Ihr könnt sie euch entweder in diesem kurzen Gameplay-Video zu Kratos' neuen Moves ansehen, oder in diesem ausführlicheren Gameplay-Trailer (der die Welt der Zwergen ebenfalls bereits mehrmals zeigt):

Wann kommt God of War Ragnarök endlich? Es dauert nur noch wenige Monate. Am 9. November soll der Launch des heiß erwarteten Nachfolgers zum Mega-Blockbuster erscheinen. Dann kommt er für die PS4 und die PS5 auf den Markt. Vorausgesetzt, dass nichts mehr dazwischen kommt.

Wie findet ihr die neuen kurzen Gameplay-Videos? Freut ihr euch auf God of War 2?