God of War Ragnarök-Macher laden euch zum großen Rätselraten ein

God of War Ragnarök-Entwickler Santa Monica Studios teasen auf Twitter ein "kleines Projekt" an. Allerdings wollen sie es noch nicht direkt zeigen, sondern stellen uns und euch zuerst vor ein Rätsel. Das kommt von Mimir und es handelt sich dabei um einige Verse. Möglicherweise könnt ihr dadurch schon herausfinden, um was für ein Projekt es sich handelt.

Aber ihr solltet euch vielleicht nicht zu große Hoffnungen machen. Das Rätsel kommt nämlich mit einem kleinen Dämpfer daher. Der warnt davor, dass es sich dabei weder um Gameplay noch um einen Trailer oder ähnliches handelt.

Darum geht's: Offenbar haben die Menschen hinter God of War Ragnarök eine kleine Überraschung für die Fans parat. Um die Sache noch spannender zu machen, gibt es vorher aber ein Rätsel. Mimir will wissen, ob irgendwer anhand einiger Verse herausfinden kann, was es ist (via: Twitter).

Perhaps vague, an incomplete notion.

Though there may be, you do not detect motion.

Half a dozen characters unobserved.

Simple perception that may have been served.

Differences are not always understood.

We don't perhaps compromise as we maybe should.

Disharmony stemming from major disputes.

As a limb surviving off broken-up roots.

A connection, a loop, all in one place.

The clues are here, pick up the pace!

Joining So Many Souls, unbroken, a chain.

If you find it soon, a role you'll obtain.