7 Spiele, die keine Angst vor God of War Ragnarök haben

Lange wurde gerätselt, ob das lang erwartete God of War Ragnarök tatsächlich noch in diesem Jahr für die PS5 und die PS4 erscheint. Doch seit Juli steht – zumindest ziemlich sicher – fest: Der Release des Spiels ist am 9. November 2022.

Ein potenzieller Blockbuster-Termin steht also fest und Spiele, die im ähnlichen Zeitraum erscheinen, laufen Gefahr, im Trubel um Ragnarök unterzugehen. Die Vergangenheit – zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2 – hat gezeigt, dass Publisher auch mal ihre Spiele verschieben können, um einer Veröffentlichung in der Nähe eines großen Titels aus dem Weg zu gehen.

Bislang keine nennenswerten Verschiebungen

Bei God of War: Ragnarök sieht das bislang allerdings anders aus. Denn hier gibt es bislang keine nennenswerten Verschiebungen anderer Spiele nach der Bekanntgabe des Release-Datums. Die Veröffentlichung von Forspoken verschiebt sich zwar auf 2023, diese Entscheidung dürfte allerdings vermutlich andere Gründe haben. Und auch Starfields Verschiebung auf das nächste Jahr wurde deutlich vor der Bekanntgabe des Ragnarök-Releases bekannt gegeben, hat damit also ebenfalls nichts zu tun.

Dementsprechend gibt es nach wie vor ein paar "unerschrockene" Titel, die rund um den Launch von God of War: Ragnarök erscheinen. Wichtig: Verschiebungen sind bei diesen Spielen natürlich weiterhin nicht ausgeschlossen.

Gotham Knights

Release: 25. Oktober

25. Oktober Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Rollenspiel

Knapp zwei Wochen vor Ragnarök erscheint mit Gotham Knights ein Titel, der hauptsächlich den Batman-Fans unter uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte. Wir schlüpfen hier allerdings nicht etwa in die Rolle der Fledermaus selbst, sondern übernehmen die unterschiedlichen Figuren der Bat-Family: Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood. Das funktioniert sowohl im Singleplayer als auch im Koop,

Wollt ihr das Spiel nicht im Koop mit einer zweiten Person erleben, könnt ihr Gotham Knights auch wie zuvor die Arkham-Teile komplett im Singleplayer spielen, durch diverse Mechaniken wie Crafting bekommt der Titel zudem einen ordentlichen RPG-Einschlag.

Call of Duty Modern Warfare 2

Release: 28. Oktober

28. Oktober Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Genre: Shooter

2018 wurde der Release des damaligen CoD wegen eines anderen Blockbusters noch verschoben, in diesem Jahr bleibt Call of Duty aller Voraussicht nach standhaft. Modern Warfare 2 setzt das Reboot von 2019 fort und stellt die Taskforce 141 rund um Fan-Lieblinge wie Captain Price, Soap MacTavish und Ghost in den Mittelpunkt. Die Einheit erledigt in der Kampagne Einsätze rund um den Erdball, neben dem Story-Modus wird es CoD-typisch auch wieder einen umfangreichen Multiplayer-Modus, sowie einen SpecOps-KI-Modus geben.

Wer den Shooter digital vorbestellt, kann die Kampagne von Modern Warfare 2 schon deutlich früher spielen, nämlich ab dem 20. Oktober. Zeitlich sollte man die also locker vor Kratos' Abenteuer abgeschlossen haben.

Bayonetta 3

Release: 28. Oktober

28. Oktober Systeme: Switch

Switch Genre: Action-Adventure

Knapp Jahre ist es her, dass Bayonetta 3 offiziell angekündigt wurde, Ende Oktober soll der Release nun endlich passieren. Wirklich viel ist über den dritten Teil noch nicht bekannt, die Story soll allerdings in Tokyo stattfinden und Hexe Bayonetta gegen mysteriöse Wesen antreten lassen, die im Shibuya-Distrikt der Stadt aufgetaucht sind. Spielerisch wird sich Bayonetta 3 natürlich an den beiden Vorgängern orientieren, Gameplay-Mechaniken wie die Witch Time aber sicher zu einem gewissen Grad feinschleifen und ausbauen.

Warum Bayonetta 3 übrigens Switch-exklusiv ist, erklärte der Director des Spiels bereits im Jahr 2018. Der Grund: Dankbarkeit gegenüber Nintendo, die bei der Fertigstellung des zweiten Teil finanziell einsprangen.

Skull and Bones

Release: 8. November

8. November Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action

Lange war unklar, ob Skull & Bones in seiner mittlerweile knapp fünfjährigen Entwicklungszeit Schiffbruch erlitten hat. Doch im Juli wurde bekannt gegeben, dass das Open World-Spiel mit Fokus auf Multiplayer am 8. November und damit in direkter Release-Nachbarschaft zu God of War Ragnarök erscheinen wird.

In Skull and Bones durchfahren wird ein erdachtes Seegebiet im Indischen Ozeanm steuern Piratenverstecke an und können diverse Aktiviäten erledigen. Dazu zählen beispielsweise die Erfüllung von Aufträgen, die Suchen nach Schätzen oder Angriffe auf Handelsschiffe.

Tactics Ogre Reborn

Release: 11. November

11. November Systeme: PS4, PS4, Switch, PC

PS4, PS4, Switch, PC Genre: Rollenspiel

Erst vor wenigen Wochen angekündigt, landet Tactics Ogre Reborn bereits am 11. November auf PlayStation-Konsolen, der Switch sowie dem PC. Reborn ist eine Neuauflage des Originalspiels, das im Jahr 2010 erschien und bietet eine umfangreiche Überarbeitung. An der Grafik wurde beispielsweise ordentlich gefeilt und es gibt nun auch voll vertonte Zwischensequenzen.

Warum sich vor allem Final Fantasy Tactics-Fans den Titel anschauen sollten, verrät euch Linda in ihrer Spielvorstellung zu Tactics Ogre Reborn.

Goat Simulator 3

Release: 17. November

17. November Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Simulation

Wenn die durchgeknallten Ziegen auf die Konsolen und den PC zurückkehrt, kämpft sich Kratos schon seit über einer Woche durch sein neue Abenteuer. Und ähnlich zerstörerisch wie der bärbeißige Spartaner werden vermutlich auch die Huftiere in Goat Simulator 3 zu Werke gehen. Viel mehr ist zum dritten Teil, der eigentlich erst der zweite ist, noch nicht bekannt, fest steht beim Betrachten des ersten Trailers aber schon jetzt, dass wir uns wieder eine ziemlich humorvolle Präsentation freuen dürfen.

Pokémon Karmesin & Purpur

Release: 18. November

18. November Systeme: Switch

Switch Genre: Rollenspiel

Und zu guter Letzt werden auch die nächsten großen Pokémon Versionen Karmesin und Purpur im Dunstkreis von God of War Ragnarök erscheinen. Der Titel entlässt uns in die offene Spielwelt Paldea, das sich an Spanien und Portugal orientiert und in der wir unter anderem frei wählen können, welche Arena wir als nächstes in Angriff nehmen wollen. Als Starter-Pokémon stehen Felori, Krobkel und Kwax zur Wahl und alternativ zum Solo-Modus können wir auch mit bis zu drei anderen Spieler*innen im Koop-Modus losziehen und etwa Pokémon untereinander tauschen.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr in unserem großen Übersichts-Hub, außerdem haben wir hier noch eine Liste aller Rückkehrer-Pokémon aus früheren Generationen für euch.

Weitere Spiele mit Release Ende Oktober/Anfang November