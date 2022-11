God of War Ragnarök: Alle wichtigen Infos zum PS5- und PS4-Kracher im Trailer-Überblick

Mit God of War Ragnarök erscheint am 9. November eines der größten Highlights des Spiele-Jahres vorerst exklusiv für die PS4 und PS5. Die PC-Version des Action-Adventures soll dann 2023 folgen. Bevor ihr selbst die neun Welten bereist, geben wir euch einen Überblick über alles was ihr zum neuen Teil wissen müsst. Vorher solltet ihr euch aber unbedingt einen der skurrilsten Spiele-Trailer des Jahres ansehen. Ob Ben Stiller die Rolle langfristig übernehmen sollte?

2:48 God of War Ragnarök - Im neuen Trailer wird Ben Stiller zu Kratos

Was bisher geschah

God of War Ragnarök ist der direkte Nachfolger von God of War aus 2018. Um die Geschichte also vollumfänglich genießen zu können, solltet ihr den Vorgänger bestenfalls selbst gespielt haben. Besitzer*innen der PS5 können das mit dem PS Plus Collection vor Release noch ohne Zusatzkosten nachholen. Solltet ihr den Titel bereits gespielt, aber teilweise schon vergessen haben, hilft euch der folgende Überblick auf die Sprünge. Auch wer erst mit Teil zwei einsteigen will, sollte den Trailer hier unbedingt gesehen haben:

6:53 God of War Ragnarök - Video fasst die Story aus dem Vorgänger zusammen

Das erwartet euch in God of War Ragnarök

Jetzt aber endlich zum Spiel selbst. Die Geschichte ist ein zentraler Bestandteil von God of War Ragnarök, weshalb hier noch nicht zu viel verraten werden soll. Erneut dreht sich natürlich alles um Kratos und seinen Sohn Atreus, deren Beziehung im Vorgänger mehrfach auf die Probe gestellt wurde. Jetzt steht die namensgebende Götterdämmerung bevor, vorab gibt es aber noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen. Einen Ausblick darauf gibt euch der Story-Trailer:

3:01 God of War Ragnarök - Emotionaler Story-Trailer von der State of Play im September 2022

Die Neuerungen des Sequels

Teil eins kam bei Spieler*innen und Presse sehr gut an, weshalb es keinen Anlass für eine grundlegende Neuausrichtung der Reihe gibt. Trotzdem haben die Entwickler*innen natürlich ein paar neue Mechaniken hinzugefügt. Allen voran bieten die Kämpfe jetzt mehr Abwechslung als zuvor. Kratos kann jetzt Schilde verwenden, außerdem gibt es viele freischaltbare Fähigkeiten für den Kriegsgott und Helfer Atreus. Die Gegnervielfalt wurde ebenfalls angepasst und die Bosskämpfe sorgen nach wie vor für gut gesetzte Highlights.

Hier der Trailer zu den Neuerungen:

8:55 God of War Ragnarök - Trailer stellt die Neuerungen des Kampfsystems vor

God of War steht wie kaum eine andere Serie für brachiale Inszenierung. Riesige Monster und Gött*innen werden hier teilweise atemberaubend umgesetzt. Gerade die nordgermanische Saga strotzt darüber hinaus vor Atmosphäre und vielen kleinen Details, die die Welten glaubwürdig machen. Wie die Designs der Charaktere und Monster entstanden sind, verraten die Entwickler*innen im Video:

7:31 God of War Ragnarök - So sind die Charakter- und Monster-Designs entstanden

Unser Test zum Spiel

Der Release des Spiels steht zwar erst kommenden Mittwoch an, wir können aber jetzt schon verraten, dass ihr euch hier auf ein wahres Spektakel freuen dürft. Was das Spiel so gut macht, welche Neuerungen ziehen und welche kleinen Probleme sich vielleicht doch noch eingeschlichen haben, erfahrt ihr in unserem Test:

14:48 God of War: Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wer sich unsere Meinung lieber in geschriebener Form zu Gemüte führt, kann das natürlich ebenfalls tun:

127 23 Mehr zum Thema God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test - Einfach nur göttlich!

Freut ihr euch auf God of War Ragnarök? Reichen euch die Neuerungen oder hättet ihr euch noch mehr gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!