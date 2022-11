God of War Ragnarök: Neuer Patch behebt den nervigsten Fehler im Spiel

Viel können wir der Technik God of War Ragnarök nicht vorwerfen, ein paar Bugs haben sich aber dennoch eingeschlichen. Unter seltenen Umständen konnte es zum Beispiel passieren, dass der Action-Titel in bestimmten Menüs oder während einiger Quests abstürzte.

Diese Probleme wurden mittlerweile weitgehend behoben, in der neuesten Aktualisierung auf Version 2.04 geht es aber noch einem weiteren Fehler an den Kragen: Es ist endlich allen Spieler*innen möglich, den Schwierigkeitsgrad während des laufenden Spiels zu ändern!

Details zum heutigen Patch 2.04 für PS4 und PS5

Das Update auf Version 2.04 steht ab sofort auf allen aktuellen PlayStation-Konsolen zur Verfügung und ist 64,36 MB auf der PS4 beziehungsweise 221,4 MB auf der PS5 klein. Enthalten sind die folgenden beiden Fixes:

Stabilität und Leistung: Ein seltener Absturzgrund im Waffenmenü wurde beseitigt.

Allgemein: Es wurde ein Fehler eliminiert, der vereinzelt dafür sorgte, dass der Schwierigkeitsgrad im Spiel nicht geändert werden konnte.



Für viele Fans dürfte der ausgemerzte Fehler, der die Änderung des Schwierigkeitsgrads im laufenden Spiel verhinderte, einer der nervigsten Aspekte am ansonsten großartigen PlayStation-Exclusive gewesen sein. Sind einige von euch zum Beispiel in einem hohen Schwierigkeitslevel gestartet, konnte es passieren, dass ein Wechsel auf eine leichtere Stufe nicht durchführbar war. Da God of War Ragnarök nicht gerade kurz ist, konnte das für Frust sorgen.

Andersherum bestand ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass ihr keine größere Herausforderung anwählen durftet, wenn ihr erst einmal entspannt in Kratos‘ nordische Götterklopperei eingestiegen seid. Das sollte nun nicht mehr passieren, ihr solltet jetzt in jedem Fall den Schwierigkeitsgrad ändern können. Abgesehen von der knüppelschweren "God of War"-Stufe logischerweise, wechselt ihr von ihr auf ein niedrigeres Level, ist es nicht mehr möglich, später zurückzukehren.

Mit größeren technischen Problemen mussten sich God of War-Fans bei Ragnarök aber bisher nicht herumschlagen, in unserem Test konnten wir uns daher voll auf die knallharte Action und die großartige Inszenierung des jüngsten PlayStation-Highlights fokussieren:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Habt ihr bereits in den Titel reingespielt und benötigt Hilfe, dann könnt ihr außerdem hier reinschauen:

Wir sind schon gespannt darauf, was die nächsten Updates von God of War Ragnarök bringen werden. Dem Spiel fehlt es beispielsweise noch an einem New Game Plus-Modus, der auch beim Reboot später hinzugefügt wurde. Ebenso wie ein Foto-Modus, den Hacker bereits als unfertige Version in Ragnarök entdeckt haben, um damit witzige Bilder von Kratos ohne Bart zu schießen.

Wart ihr vom Schwierigkeit-Bug betroffen?