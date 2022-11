God of War Ragnarök verrät klammheimlich seinen größten Twist schon am Anfang

God of War Ragnarök hat in seiner Story einige durchaus unerwartete Momente zu bieten, nichts dürfte viele Fans aber so wie der große Twist des Spiels geschockt haben. Dabei gibt es von vornherein deutliche Hinweis darauf, wie der Game Director jetzt verraten hat.

Achtung, Spoiler! Wir schreiben hier über einen großen Story-Twist in God of War Ragnarök, wenn ihr also noch nicht so weit seid und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr nicht weiterlesen. Die Szene findet statt, nachdem ihr das zweite Mal aus Asgard zurückkehrt.

Ragnaröks großer Twist ist ganz offen versteckt

Besagte Szene findet im Haus der Zwerge Brok und Sindri statt, etwa gen Ende des zweiten Spiel-Drittels. Hier rätseln die versammelten Charaktere, wie sie es schaffen sollen, in Asgard einzudringen. Als sie einen Plan fassen (Achtung, letzte Spoiler-Warnung!), entpuppt sich der Gott Týr plötzlich als Odin und sticht Brok mit einem Messer ab.

Versteckter Hinweis für scharfe Augen: Der Twist hat nicht nur die Charaktere, sondern auch viele Spieler*innen vollkommen aus der Bahn geworfen, kommt er doch so völlig unerwartet.... oder doch nicht? Wie Game Director Eric Williams nämlich im Interview mit IGN verraten hat, können wir tatsächlich Hinweise auf die wahre Identität von Týr finden. Und zwar in den Untertiteln:

Ich habe letztens erst gesehen, dass jemand es endlich rausgekriegt hat. Wenn Odin als Týr spricht, fehlt das Betonungszeichen auf dem 'Y' in den Untertiteln.

Korrekt wird der Name des nordischen Kriegsgottes nämlich "Týr" geschrieben. Nur wenn Odin verkleidet als Týr spricht, steht bei dem Namen lediglich "Tyr" in den Untertiteln. Sprechen andere Charaktere den Namen aus, wird die richtige Schreibweise verwendet. Das untermauert auch noch einmal ein Aufeinandertreffen, das wir im Post-Game mit einem Charakter haben können.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler für das Post-Game Nach dem Ende der Story können wir in Niflheim nämlich den echten Týr finden, der in einem Gefängnis in Asgard gefangen war. Wer hier die Untertitel einschaltet, wird merken, dass diesmal die korrekte Schreibweise "Týr" benutzt wird, wenn er spricht.

Noch mehr versteckte Hinweise

Falls euch die Schreibweise zu subtil ist oder ihr die Untertitel ausgeschaltet habt, könnt ihr auch noch weitere Hinweise auf die wahre Identität des falschen Týr finden. So nennt Odin selbst in Verkleidung Freya noch "Frigg" - Ein Name, den er ihr gegeben hatte, als beide noch verheiratet waren.

Und auch schon beim ersten Aufeinandertreffen mit "Týr" gibt es einen Anhaltspunkt: In der Zelle, aus der Kratos und Atreus den falschen Týr in Svartalfheim befreien, liegen schwarze Federn auf dem Boden. Die dürften ein Überbleibsel dessen sein, dass Odin sich mithilfe seiner Raben in die Zelle teleportiert hat.

Habt ihr den Twist in God of War Ragnarök kommen sehen?