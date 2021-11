Neues Gran Turismo 7-Video zeigt Tuning und es gibt mehr Teile als jemals zuvor

Tuning war fast immer ein integraler Teil der Gran Turismo-Reihe. Fast, weil es zuletzt in GT Sport keine Rolle spielte. Das wird sich mit dem nächsten Ableger aber wieder ändern. Und nicht nur das – laut Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi wird Gran Turismo 7 in Sachen Tuning neue Standards setzen. Wir bekommen so viele Anpassungsmöglichkeiten und Bauteile geboten wie noch nie zuvor.

Gran Turismo 7 wird ein Paradies für Tuner

„Eine der größten Freuden für Autobesitzer*innen ist es, diese zu tunen und anzupassen“, sagt Yamauchi im neusten Entwickler-Video. Und damit wir diese ausleben können, wird es in Gran Turismo 7 „die größte Anzahl an Bauteilen geben, die je in einem Ableger verfügbar waren.“

Wie in dem Clip zu sehen ist, können wir die Komponenten in einem Shop gegen In-Game-Währung erwerben. Sie sind eingeteilt in fünf Kategorien, je nachdem für welche Art von Auto ihr Teile sucht:

Sports

Club Sports

Semi-Racing

Racing

Extreme

Im Trailer stellen euch die Entwickler das Tuning-System in GT 7 näher vor:

Jedes Teil ist wichtig: Laut Yamauchi kann jede austauschbare Komponente beim Fahren einen essentiellen Unterschied machen. Durch die riesige Auswahl müssen wir durch Ausprobieren herausfinden, welche Kombination für welches Auto am besten geeignet ist. Für den langjährigen Serienfan soll aber genau das Spaß machen.

Auch das Äußere ist anpassbar: neben dem Fahrverhalten ist natürlich auch das Aussehen unserer Karren wichtig – wir wollen ja eine gute Figur machen, wenn wir über die Ziellinie rasen. In einem anderen Video präsentiert Polyphony den Livery-Editor, mit dem wir nicht nur die Farbe der Autos anpassen, sondern diese auch mit Aufklebern versehen können.

Nicht nur bei den Bauteilen, sondern auch bei der Anzahl der Autos fährt Gran Turismo 7 ganz vorne mit. Neben neuen Boliden finden sich auch einige Klassiker im Spiel. Insgesamt wird es zum Launch mehr als 400 Autos geben. Hier kann sich jeder seinen Liebling aussuchen, aber auch der Sammel-Aspekt soll in GT 7 eine große Rolle spielen.

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 für PS5 und PS4.

Freut ihr euch schon auf die Anpassungsmöglichkeiten in Gran Turismo 7?