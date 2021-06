Gratis am Wochenende: Tell Me Why und mehr für Xbox, PS4 und Switch

Wenn ihr nicht wisst, was ihr dieses Wochenende spielen sollt, seid ihr hier genau richtig. Auch diese Woche gibt es wieder eine Reihe an Titeln, die komplett kostenlos gezockt werden können – abgesehen natürlich von denen, die sowieso Free2Play sind. Am spannendsten dürfte dieses Wochenende Tell Me Why sein, das anlässlich des Pride Month komplett kostenlos auf der Xbox One und Xbox Series S/X erhältlich ist.

Tell Me Why für Xbox ist nicht nur dieses Wochenende kostenlos

Verfügbar bis: 30. Juni 2021

30. Juni 2021 Xbox Live Gold nötig? Nein

Nein Auch im Game Pass Ultimate? Ja

Ja Genre: Story-Adventure

Juni ist Pride Month und die Menschen hinter Tell Me Why verschenken ihr Spiel den ganzen Monat lang für alle, die einen PC oder eine Xbox haben. Ihr dürft das Spiel auch danach noch behalten. Wenn ihr es einmal zu eurer Bibliothek hinzugefügt habt, gehört es für immer euch, ihr müsst euch mit dem Spielen also nicht beeilen.

Darum geht's: Das Dontnod-Abenteuer Tell Me Why dreht sich um Zwillinge, von denen einer der trans Mann Tyler ist. Gemeinsam erkunden die beiden ihre Vergangenheit und wir haben dabei die Wahl, an welchen Erinnerungen wir uns festhalten wollen. Das Spiel der Life is Strange-Macher wurde mit dem GLAAD Media Award für seine LGBTIQA*-Darstellung ausgezeichnet.

Xbox: Kostenlose Spieltage stehen ganz im Zeichen von Warhammer

3 Warhammer-Spiele kostenlos: Ausschließlich dieses Wochenende könnt ihr in die folgenden drei Warhammer-Spiele reinschnuppern. Wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, besteht auch wie bei den kostenlosen Spieltagen von Microsoft gewohnt, die Möglichkeit, die Titel mit größeren Rabatten zu kaufen.

Knockout City kostenlos auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch ausprobieren

Knockout City erfreut sich momentan größter sowie stetig wachsender Beliebtheit. Gerade erst veröffentlicht, verkünden die Macher:innen bereits Zahlen jenseits der 5 Millionen gleichzeitig spielender Menschen. Das kostenlose Blockparty-Trial wurde jetzt sogar auf unbestimmte Zeit verlängert. Das heißt, ihr könnt Knockout City jetzt in vollem Umfang ausprobieren, solange ihr wollt (allerdings nur bis Stufe 25 aufsteigen).

Knockout City kostet also erstmal nichts, bietet jede Menge Multiplayer-Action und noch dazu Crossplay. Außerdem gibt es EAs Völkerball-Spaß mit einigen Extras sowohl für die PlayStation 4 und PS5, als auch für Xbox One, Xbox Series S/X und für die Nintendo Switch.

Link zum YouTube-Inhalt

PS Plus-Spiele im Juni liefern echtes Highlight für Star Wars-Fans

PS Plus-Titel im Juni: Alle Menschen mit einem PS Plus-Abonnement kommen auch diesen Monat wieder in den Genuss von einigen Bonus-Spielen, für die keine zusätzlichen Kosten fällig werden. Dieses Mal sind die folgenden Titel dabei, die auch bereits heruntergeladen werden können.

47 3 Mehr zum Thema PS Plus: Die kostenlosen Spiele für Juni 2021 sind jetzt verfügbar

Miitopia, Summer in Mara und mehr gratis auf der Switch ausprobieren

Gratis-Demos für die Switch: Auf der Nintendo Switch gibt es neben den Free2Play-Titeln wie Knockout City auch noch jede Menge kostenlose Demos. Die lassen euch praktisch und unkompliziert ausprobieren, ob die Spiele für euch in Frage kommen. Dieses Mal gibt es neben Miitopia auch eine neue kostenlose Demo für World's End Club, eine zu Very Very Valet oder Disgaea 6: Defiance of Destiny.

Super Bomberman R Online: Außerdem könnt ihr auf der PS4 und der Switch seit Kurzem auch Super Bomberman R Online spielen. Das Free2Play-Bomberman bringt das klassische Spielprinzip zurück, verpasst dem Ganzen aber einen moderneren Anstrich und bietet noch dazu jetzt auch die Möglichkeit, online mit bis zu 64 Leuten zu spielen.

Was zockt ihr an diesem Wochenende? Welche Spiele interessieren euch am meisten?