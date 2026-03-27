Grave Seasons: Releasedatum der düsteren Stardew Valley-Alternative mit einem mörderischen Twist ist endlich bekannt

Grave Seasons hat ein Releasedatum.

Farming Simulationen wie Stardew Valley oder Story of Seasons gibt es aktuell sehr viele. Die meisten davon besinnen sich auf ein ruhiges Landleben, chillige Vibes und Entspannung. Grave Seasons will das auch, allerdings schleicht jemand durch euer scheinbar idyllisches Dorf, der es auf Blut abgesehen hat – und jetzt wissen wir auch endlich, wann’s los geht.

Grave Seasons Release bekannt: Bald geht's los!

Am 14. August 2026 ist es soweit! Das haben Entwickler Perfect Garbage und Publisher Blumhouse Games nun mit einem neuen Trailer bekannt gegeben. Grave Seasons erscheint für PS5, Xbox und PC.

1:11 Grave Seasons kündigt Releasedatum mit neuem Trailer an

Autoplay

Das ist Grave Seasons: Farming Sim mit dunklem Twist

Alles geht schon einmal damit los, das eure Spielfigur selbst kein unbeschriebenes Blatt ist. Während euch in Stardew Valley der liebe Großvater ein Grundstück vererbt, seid ihr in Grave Seasons aus dem Gefängnis ausgebrochen und wollt euer altes Leben hinter euch lassen. Da bietet sich ein kleiner Bauernhof im idyllischen Örtchen Ashenridge doch nahezu perfekt an!

Doch während ihr eure Felder anlegt, die Farm ausbaut und euch vielleicht sogar in jemanden aus der Nachbarschaft verliebt, wird irgendwann klar: Ein Serienkiller geht um!

Spielerisch erwarten euch also tatsächlich erstmal viele Dinge, die ihr aus anderen Lebenssimulationen kennt. Ihr baut Früchte an, geht angeln und verkauft eure Ernte auf dem nahen Marktplatz.

Abseits davon müsst ihr aber auch Nachforschungen anstellen und herausfinden, wer für die schrecklichen Verbrechen in Ashenridge verantwortlich ist. Nicht alle Charaktere in der Nachbarschaft sind allerdings offen und hilfsbereit. Es soll daher zum Beispiel auch möglich sein, in die Häuser der NPCs einzubrechen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Ihr könnt Leben retten und euer eigenes gefährden

Wenn ihr gut ermittelt, könnt ihr sogar herausfinden, wer das nächste Opfer sein soll und es vor dem Tod bewahren.

Laut Entwickler Perfect Garbage spielt die Mörderthematik auch eine wichtige Rolle bei den genretypischen Beziehungen. Da ihr niemandem wirklich trauen könnt, solltet ihr vermutlich etwas vorsichtiger mit romantischen Gefühlen sein, bevor ihr euch auf eine Beziehung einlasst.

Und ja, es ist explizit möglich, dass ihr mit dem Täter oder der Täterin eine Romanze eingeht.

Durch die steigende Popularität des Farming-Genres ist Grave Seasons übrigens nicht das erste Projekt, dass einen düsteren Twist auf niedliche Bauernhöfe legt. Das kürzlich angekündigte Emberville setzt etwa auch auf gewohnte Farming-Kost, aber unter der Erde findet ihr finstere Dungeons mit Diablo-ähnlichen Monstern.

Ob diese Horror-Experimente in der Cozy-Welt letztlich auch so spannend werden, wie es im ersten Moment klingt, bleibt abzuwarten. Aber falls ihr eure niedlichen Bauernhöfe auch gerne etwas morbider gestalten möchtet, gibt es in diesem Jahr damit schon zwei vielversprechende Kandidaten.

Was denkt ihr: Klingt Grave Seasons cool für euch oder seid ihr erstmal lieber skeptisch?