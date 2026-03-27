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Grave Seasons kündigt Releasedatum mit neuem Trailer an

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Grave Seasons kündigt Releasedatum mit neuem Trailer an

Maximilian Franke
27.03.2026 | 09:45 Uhr

Falls ihr schon immer wissen wolltet, wie eine Farming Sim von der Horror-Schmiede Blumhouse aussehen würde, dann seid ihr bei Grave Seasons an der richtigen Adresse! Hier baut ihr euch einen idyllischen Bauernhof auf, allerdings versteckt sich unter den Charakteren aus der Nachbarschaft ein Serienkiller.

Neben Ernte und Angeln müsst ihr also auch Nachforschungen anstellen und herausfinden, wer euch und euren Liebsten ein Ende setzen will.

Grave Seasons erscheint am 14. August 2026 für PS5, Xbox und PC.
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