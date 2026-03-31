GTA 4-Fan findet Xbox 360-Devkit für 5 Pfund auf dem Flohmarkt und darauf ist noch eine Beta-Version des Spiels mit ungenutzter Cutscene

Eine frühe Version von GTA 4 ist aufgetaucht.

Ein spannendes Stück Gaming-Geschichte ist kürzlich auf einem Flohmarkt in Edinburgh gelandet. Die Entwicklerversion der Xbox 360 wurde offenbar von Rockstar genutzt und gewährt einen Blick in die frühe Entwicklungsphase von GTA 4.

GTA 4-Beta für 5 Pfund

Aufgetaucht ist der Fund in den GTAForums. Der User Janmatant erzählt dort, dass er für fünf britische Pfund ein Devkit der Xbox 360 auf einem Flohmarkt gekauft hat. Wie sich herausstellte, enthält die Testkonsole eine sehr frühe Version von GTA 4.

18:48 Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?

Autoplay

Dass das Devkit ausgerechnet in Edinburgh aufgetaucht ist, dürfte dabei kein Zufall sein. Immerhin befindet sich die Zentrale von Rockstar North in der schottischen Hauptstadt. Das Devkit dürfte also mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich von den GTA-Entwickler*innen stammen.

Die gefundenen Daten wurden schon geteilt und aktuell versuchen verschiedene Fans, spannende Infos oder geschnittene Inhalte darin zu finden. Auf Reddit wurde beispielsweise ein bisher unbekannter Teil einer Cutscene aus dem Spiel geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Im Forum gibt es zudem mehrere Posts, in denen Modelle von nie veröffentlichten Waffen und Fahrzeugen sowie von einer Fähre zu sehen sind. Auch die Radios waren zu diesem frühen Zeitpunkt teilweise noch komplett anders angelegt und viele Songs hatten noch ganz andere Namen.

Spannend ist zudem ein Hinweis auf ein Minispiel mit dem Titel "Z Resurrection". Eventuell war also mal eine Art Zombie-Modus für GTA 4 geplant, der es dann doch nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Ein Äquivalent zu Red Dead Redemptions Undead Nightmare hätte in GTA durchaus ziemlich cool sein können.

Leider wurden einige Daten zerstört, bevor die Konsole verkauft wurde, sodass es wohl nicht möglich sein wird, eine spielbare Version daraus zu basteln. Dennoch ist es gut möglich, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr spannende Infos zutage befördert werden.

Was haltet ihr davon? Habt ihr GTA 4 seinerzeit gespielt und wo würdet ihr es in der Serie einordnen?