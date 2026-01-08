GTA 6 ist doch nicht inhaltlich fertig, sagt Jason Schreier - "Schwer zu sagen, ob es nochmals verschoben wird"

Kommt eine weitere GTA 6-Verschiebung auf uns zu?

Im November 2025 behauptete der Insider Tom Henderson, dass GTA 6 schon längst "content ready", also inhaltlich fertig, sei. Nun gibt es Gegenwind von Jason Schreier: Laut Informationen des Bloomberg-Journalisten ist das womöglich gar nicht der Fall und Rockstar arbeite weiterhin an Missionen und anderen Inhalten für das kommende Open World-Abenteuer im sonnendurchfluteten Vice City (via Insider-Gaming).

Wird GTA 6 noch einmal verschoben? - "Schwer zu sagen"

Was sagt Schreier genau? In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Button Mash" (circa ab Minute 5:22) behauptet der Bloomberg-Reporter Folgendes:

Soweit ich weiß, ist der Inhalt (von GTA 6) noch nicht fertig. Das heißt, die Leute arbeiten noch an den letzten Details, finalisieren Level sowie Missionen und prüfen, was letztendlich ins Spiel einfließen wird.

Demnach werkelt Rockstar also weiterhin am Inhalt von GTA 6. Diese Entwicklungsphase kommt laut Schreier nach der Fertigstellung der grundlegenden Features für das Open World-Spiel, also nachdem GTA 6 als "feature complete" bezeichnet werden kann. In der letzten Phase, also nach der "Finalisierung" des Inhaltes kümmere sich das Entwicklerteam schließlich ums Bugfixing, also um die Fehlerbehebung. Wobei es laut Schreier auch in dieser Phase noch inhaltliche Experimente gebe.

Bedeutet das, dass GTA 6 ein weiteres Mal verschoben werden könnte? Keine Panik, das weiß Schreier zwar selbst nicht genau, allerdings gibt er im Podcast zu verstehen, dass sich das angepeilte Release-Datum (19. November 2026) für Rockstar realistischer anfühle als der zuvor geplante Release im Herbst 2025/Mai 2026:

Es ist momentan wirklich schwer zu sagen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Rockstar mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass sie es im November schaffen [...]. Die Leute haben das Gefühl, dass dieser Termin etwas verlässlicher ist.

Allerdings betont Schreier auch, dass Rockstar Perfektion anstrebt. Der Entwickler habe das Ziel, das Vice City-Abenteuer noch in diesem Geschäftsjahr zu veröffentlichen. Deshalb bestehe die Option einer erneuten Verschiebung, so Schreier.

Wichtiger Hinweis: Schreier gilt zwar als bekannter und meistens verlässlicher Insider, lag mit seinen Aussagen in der Vergangenheit aber auch schon falsch. Wie weit GTA 6 letztendlich in der Entwicklung vorangeschritten ist, weiß nur Rockstar intern. Schreiers Aussagen sind als Gerücht zu betrachten, genießt sie also mit Vorsicht.

GTA 6 sollte ursprünglich Ende 2025 erscheinen, wurde dann auf Mai 2026 verschoben und soll – Stand jetzt – am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Den letzten Trailer zum kommenden Open World-Abenteuer veröffentlichte Rockstar übrigens am 06. Mai 2025. Wann der dritte GTA 6-Trailer erscheint, ist nicht bekannt.

Könnte Grand Theft Auto 6 ein weiteres Mal verschoben werden? Was ist eure Einschätzung?