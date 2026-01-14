GTA 6-Mitarbeitende werden wegen angeblicher Leaks gefeuert, jetzt leakt ausgerechnet der Prozess neue Infos

GTA 6 wirft seine langen Schatten voraus – auch in Form von Entlassungen und Gerichtsprozessen.

Weil GTA 6-Macher Rockstar North einige Angestellte gefeuert hat, geht die Sache jetzt vor Gericht. Der eigentliche Prozess ist noch gar nicht losgegangen, aber bei den bereits stattfindenden Vorverhandlungen sind jetzt trotzdem schon die ersten vermeintlich streng geheimen Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Es ist also genau das passiert, was Rockstar verhindern wollte und wofür die Mitarbeitenden gefeuert worden sein sollen.

Erster Gerichtstermin: GTA 6-Macher liefert Unmengen an angeblichen Beweisen

Ihr erinnert euch vielleicht: Über 30 Rockstar North-Angestellte wurden entlassen, weil sie angeblich vertrauliche Informationen öffentlich geteilt haben. Die Betroffenen sehen das ganz anders: Sie erklären, nur in einem geschlossenen Discord-Server darüber geschrieben zu haben, eine Gewerkschaft gründen zu wollen. Die Zerschlagung dieser Gewerkschaftsgründung sei der eigentliche Grund für die Kündigungen.

Jetzt ging es vor Gericht zumindest schon einmal vorläufig darum, ob den Gefeuerten von Rockstar noch Gehalt gezahlt werden muss, bis der eigentliche Prozess abgeschlossen ist.

Der dreht sich darum, ob die Entlassungen rechtens waren oder ob die Angestellten ihre Jobs vielleicht zurückbekommen müssten. Das wurde aber noch gar nicht verhandelt, bisher gibt es nur die Entscheidung, dass kein Geld mehr fließt.

Im Rahmen dieser ersten Vorverhandlungen wurden aber wohl schon von beiden Seiten Beweise eingereicht und diese Beweise sind jetzt mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Darin sollen sich derart sensible Dinge befinden, dass sie vor Gericht nicht einmal laut vorgelesen werden dürfen, wenn es nach Rockstar geht.

Insgesamt hat das GTA 6-Entwicklerstudio (beziehungsweise eines der GTA 6-Entwicklerstudios, es gibt mehrere Rockstars) wohl über 2.000 Seiten Beweise eingereicht. Die umfassen auch die Nachrichten, für die die Mitarbeitenden gefeuert wurden. Also genau die Nachrichten, für die ihnen "grobes Fehlverhalten" vorgeworfen wird, weil sie angeblich so sensible und streng geheime Informationen enthalten.

People Make Games hat sich diese 2.000 Seiten bereits vorgenommen und ist noch dabei, sie durchzusehen. Erste Ergebnisse zeigen jetzt aber schon, dass eine Person wohl einzig und allein dafür gefeuert worden sein soll, dass sie auf dem betreffenden Discord-Server geschrieben habe, nichts von Crunchtime bei Rockstar North gehört zu haben. Das ist noch nicht einmal irgendetwas Negatives, geschweige denn Geheimes.

Streng geheimes GTA 6-Feature geleakt?

Das große geheime GTA 6-Feature, das angeblich ausgeplaudert worden sein soll, ist vergleichsweise unspektakulär. In einer Nachricht ging es darum, dass eine Playtest-Session wohl nicht so gut lief, bei der 32 Spieler*innen anwesend sein sollten. Daraus lässt sich ableiten, dass GTA 6 eventuell irgendeinen Multiplayer-Spielmodus mit 32 Spieler*innen bekommen könnte.

Vielleicht aber auch nicht: Immerhin hat es sich dabei offensichtlich nur um einen internen Test gehandelt, der noch nicht einmal gut lief. Ob ein entsprechendes Feature tatsächlich ins fertige Spiel kommt, bleibt also fraglich. Vielleicht wurde das Ganze auch auf weniger Spielende verringert oder ganz gestrichen.

Nebenbei bemerkt kann aber auch GTA Online schon mit 32 Personen auf einem Server gespielt werden – bahnbrechend neu und überraschend wäre so ein Multiplayer-Modus also auch nicht unbedingt.

Bemerkenswert ist an der ganzen Angelegenheit, dass Rockstar North sich mit den Entlassungen anscheinend ganz schön ins eigene Bein geschossen hat. Wären die Personen nicht gefeuert worden, hätte die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich nie vom Inhalt dieser Nachrichten erfahren. Dafür wäre es aber womöglich zu einer Gewerkschaftsgründung gekommen, was nicht im Sinne des Entwicklers zu sein scheint.

