Weltbekannter Autohersteller baut den GTA 6-Trailer nach - so sehenswert war bislang kaum eine Kopie

Selbst Hyundai macht jetzt seine eigene Version des GTA 6-Trailers - und die ist erstaunlich gut.

Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass der erste Trailer zu GTA 6 den Hype um das ohnehin schon heiß erwartete Spiel von Rockstar noch einmal so richtig angefacht hat. Nicht umsonst wurde das Video seit seinem Release vor rund sechs Wochen schon über 168 Millionen Mal angesehen und darüber hinaus auch schon mehrfach kopiert. Jetzt springt auch Auto-Hersteller Hyundai auf den Trend auf und kreiert dabei einen ziemlich unterhaltsamen Trailer.

Hyundai baut eigenen GTA 6-Trailer und begeistert das Internet

Im Internet schwirren bereits zahlreiche gelungene Fan-Remakes des GTA 6-Trailers umher, die ihn etwa komplett als Stop-Motion-Video liebevoll mit LEGO nachbauen oder aber in GTA: Vice City mit den inzwischen doch etwas gruseligen Charakter-Modellen darstellen.

Den Original-Trailer gibt es hier nochmal:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Auch große Unternehmen haben von diesem Hype offenbar Wind bekommen und springen jetzt auf den Zug auf, so auch Autohersteller Hyundai.

Deren Motorsport-Sparte hat nämlich auf X (ehemals Twitter) ein eigenes Video veröffentlicht, das mit dem Sound des GTA 6-Trailers unterlegt ist. Statt Lucia und ihrem Partner bekommen wir hier aber Rallye-Aufnahmen zu sehen.

Hyundai hat dabei aber nicht einfach vorhandenes Material verwendet, sondern Szenen aus dem Original-Trailer teils haargenau mit seinem Rennteam nachgestellt. Mit dabei sind etwa die Dame im Bikini (hier von Rennfahrer Esapekka Lappi dargestellt), der Mann in Unterwäsche, der von einem Polizisten gejagt wird oder die Überfallszene mit Lucia und Jason – all das natürlich in Rallye-Optik.

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen:

Statt mit GTA VI ist das Video hier mit Grand Test Auto XXIV betitelt. Die 24 im Namen dürfte dabei wohl auf die World Rally Championship in diesem Jahr anspielen.

Fans sind vom Trailer begeistert

In das Video ist offensichtlich eine Menge Liebe zum Detail geflossen, was Fans auf X, Reddit und Co. auch zu würdigen wissen. Hier regnet es eine Menge Lob mit Kommentaren wie "Heilige fucking Scheiße, das ist großartig ... endlich ein Unternehmen, das es versteht!", "Ihr gewinnt einfach alles" oder "Perfektion."

Naürlich handelt es sich dabei trotzdem noch um eine Marketing-Kampagne, die in erster Linie Werbung für die Marke machen soll und sich dabei smart das Internet-Phänomen des GTA 6-Trailers zunutze macht – aber wir müssen zugeben, effektiv ist es durchaus.

Was haltet ihr von diesem nachgebauten Trailer?