GTA 6-Vorbestellungen angeblich ab Mitte Dezember möglich – das steckt dahinter

Kohle zählen, um GTA 6 vorzubestellen? Lasst es lieber, es dürfte noch dauern.

Es dauert nun nicht mehr lange, bis uns die vermutlich wichtigste Videospiel-Enthüllung des Jahres ins Haus steht. Rockstar hat den ersten Trailer zum nächsten GTA für Dezember angekündigt, in nicht allzuferner Zukunft werden wir also vermutlich wissen, welchen Namen der Titel trägt und auf welches Setting wir uns einstellen können.

Einen Vorbestellungs- oder gar Release-Termin für GTA 6 erwarten wir zwar nicht, aber genau ein solcher geistert aktuell durch die sozialen Netzwerke. Denn angeblich wird es schon sehr bald möglich sein, GTA 6 vorzubestellen.

GTA 6 vorbestellen: Schon am 12. Dezember für Xbox Series X/S und PS5 möglich?

Was ist das für ein Gerücht? Unter anderem auf X findet sich ein Screenshot, der einen Chatverlauf mit einem Mitarbeiter von Argos zeigt. Argos ist eine Handelskette in Großbrittanien, die auch Videospiele im Sortiment hat. Wie dem Screenshot zu entnehmen ist, wird dort ein konkreter Vorbestellungstermin für das nächste GTA genannt.

"Ich wurde informiert, dass [...] Grand Theft Auto 6 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 am 12. Dezember 2023 zur Vorbestellung verfügbar sein wird."

Ist GTA 6 also möglicherweise wirklich so kurz nach der offiziellen Enthüllung bereits vorbestellbar? Falls ihr jetzt schon eure Finanzen checken und die F5-Taste eurer Tastatur polieren solltet: lasst es lieber. Denn offenbar handelt es sich um eine Falschmeldung bzw. einen Fake oder "Scherz" eines einzelnen Mitarbeiters.

Der X-Account "Rockstar Universe" erkundigte sich nämlich direkt beim Unternehmen nach exakt dieser Aussage und versuchte eine Bestätigung zu bekommen. Ihnen wurde allerdings mitgeteilt, dass das konkrete Datum noch unbekannt sei.

Eine Vorbestellung in wenigen Wochen käme arg füh

Auch aus unserer eigenen Erfahrung wäre eine derart frühe Vorbestellungsmöglichkeit für das neue GTA sehr ungewöhnlich. Denn: Fast schon traditionell dauert es zum Zeitpunkt der Ankündigung bis zum Release eines großen Rockstar-Open-World-Spiels in jedem Fall ein, eher zwei Jahre, weil der Erscheinungstermin immer noch einmal verschoben wird. GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wurden 2011 und 2016 angekündigt, auf den Markt kamen sie dann 2013 (GTA 5) respektive 2018 (RDR2)

Wenn wir diesen Zyklus auch auf GTA 6 anwenden, könnte das bedeuten, dass der Titel eventuell erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheint – Vorbestellungen in diesem Dezember anzubieten wäre somit also denkbar, käme aber trotzdem arg früh.

Vorbestellungsgerüchte gab es übrigens auch rund um die Ankündigung von GTA 5 vor knapp 12 Jahren. Ausnahmslos alle davon erwiesen sich als Fakes, also ähnlich wie das obige Beispiel für GTA 6.

Damit das aber klar ist: Auch wir fischen natürlich nur im trüben und wissen schlicht nicht, wie Rockstars Pläne für GTA 6 aussehen. Es kann durchaus sein, dass Rockstar bei der Enthüllung des Spiels auch direkt ein Release-Datum und Vorbestellungsmöglichkeiten bekannt gibt – sonderlich wahrscheinlich ist das aber nicht. Aber egal, wann die Vorbestellungen für GTA 6 tatsächlich möglich sein werden: wir rechnen mit nicht weniger als absoluten Rekordzahlen.

Was glaubt ihr: Wann wird GTA 6 vorbestellbar sein?