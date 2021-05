Hades: Eines der besten Rogue-Likes kommt wohl auch für PS4 und PS5

Das Indie-Rogue-Like Hades wird sehr wahrscheinlich bald seinen Weg auf eure PS4 oder PS5 finden. Wie ein User auf Resetera entdeckte, erhielt das Spiel in Korea eine Altersbeschränkung (15 Jahre und aufwärts) für die Playstation 4. Interessant ist auch, dass Take Two als Publisher geführt wird. Das könnte darauf hindeuten, dass es neben dem digitalen Vertrieb auch eine physische Version auf Blu-Ray geben wird.

Kommt Hades auch für Xbox? Hierzu gibt es momentan noch keine Informationen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es der Titel auch auf die Xbox One und Xbox Series X/S schaffen wird. Sony dürfte vermutlich kaum Geld in einen Exklusiv-Deal für ein Spiel stecken, das vor einem dreiviertel Jahr erschien.

Das ist Hades

Hades ist das bisher ambitionierteste und erfolgreichste Spiel von Supergiant Games, die mit Bastion, Transistor und Pyre schon drei ziemlich coole Indie-Spiele veröffentlicht haben. Dabei spielt sich jeder Titel ein wenig anders und bedient sich in verschiedenen Genres. Mit Hades versucht sich das Studio erstmals an dem vor allem bei Indies beliebten Rogue-Like-Genre.

Eines der besten Rogue-Likes der letzten Jahre: Das bedeutet, ihr startet sogenannte "Runs", in denen ihr Glück braucht, um gute Gegenstände und Perks zu erhalten. Stirbt der Protagonist, müsst ihr von vorne beginnen. Hades schafft es allerdings, euch trotzdem ein gutes Gefühl von Fortschritt zu vermitteln. So motivieren euch die Entwickler, immer wieder einen neuen Versuch zu starten.

Besonderes Lob bekam Hades auch für seine Geschichte und seine Charaktere. Warum ihr Hades auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt ihr in unserem Test:

50 7 Mehr zum Thema Hades im Test - Ein höllisch gutes Action-Highlight

Weitere interessante Artikel zu Indie-Spielen:

Hades-Alternativen sind schon verfügbar

Wer unbedingt jetzt ein Rogue-Like (oder Rogue-Lite) auf seiner PS4 oder PS5 spielen muss, kann sich die Wartezeit auf Hades verkürzen. Ein weiteres Indie-Highlight des Genres ist Curse of the Dead Gods (hier geht es zu unserem Test). Macht euch aber auf einige harte Kämpfe gefasst. Dasselbe gilt für Returnal (hier lest ihr unseren Test), das vom Gameplay her zwar ganz andere Wege geht, jedoch einen ähnlich süchtig machenden (und manchmal frustrierenden) Gameplay-Loop bietet.

Habt ihr Hades schon gezockt? Oder wartet ihr auf eine Umsetzung für Playstation oder Xbox?