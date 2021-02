40 Spiele, die 2021 erscheinen & von denen ihr vielleicht nichts wusstet

Abseits der großen Blockbuster sorgen kleinere Titel immer wieder für Abwechslung. Bei den Indiegames tummeln sich viele Spiele, die im Vergleich zu den großen Namen wie Call of Duty und Assassin's Creed eher unter dem Radar fliegen. Aus diesem Grund stellen wir euch 40 eher unbekanntere Spiele vor, die 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und/oder Nintendo Switch erscheinen.

Hinweis: Da uns regelmäßig neue Infos erreichen werden die Releasetermine der Spiele auf dieser Vorschau-Liste fortlaufend aktualisiert.

Indiespiele 2021, die ihr vielleicht nicht kennt

Aragami 2

Release: Anfang 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Genre: Stealth-Action

Darum geht's: Mit Aragami 2 erwartet euch wohl zu Beginn des Jahres die Fortsetzung des Third Person-Schleichabenteuers von Entwickler Lince Works. Erneut schlüpft ihr in die Rolle eines Assassinen und schaltet eure Feinde mit übernatürlichen Schattenkräften aus, teleportiert beispielsweise von einem Schatten zum anderen oder schwört einen mächtigen Schattendrachen herbei. Wollt ihr euch nicht allein durchs feudale Japan schleichen, spielt ihr mit bis zu zwei weiteren Mitspieler*innen im Koop-Modus.

Away: The Survival Series

Release: Q1 2021

Plattform: PS4, PC

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Hinter Away: The Survival Series verbirgt sich eine Art Naturdoku-Abenteuer, in dem wir in die Rolle eines Kurzkopfgleitbeutlers schlüpfen. Das australische Säugetier erwartet auf der Suche nach einem neuen Habitat ein harter Kampf ums Überleben. Da lauern Schlangen im Gebüsch, Adler kreisen unheilvoll über unseren Köpfen und riesige Spinnen türmen sich angsteinflößend vor uns auf. Spielerisch führt uns das Spiel durch dichte Wälder, matschige Sümpfe und düstere Höhlen. Dabei springen, klettern und fliegen wird je nach Situation durch die Spielwelt.

Wollt ihr noch mehr über das außergewöhnliche Survival-Spiel erfahren, schaut gerne in unsere Spielvorstellung zu Away: The Survival Series:

Bear & Breakfast

Release: 2021

Plattform: Switch, PC

Genre: Simulation

Darum geht's: Bear & Breakfast verpasst den Management-Spielen einen netten, wilden Anstrich. Im Wald bauen wir uns ein Bed & Breakfast auf, spielen dabei aber keinen Menschen, sondern den gutmütigen Bären Hank. Gästezimmer, Badezimmer, Salons und weitere Räume werden aber wie gewohnt frei eingerichtet und dekoriert. Neue Gegenstände und Vorteile lassen sich im Verlauf des Spiels zusätzlich freischalten. Außerdem warten nicht nur Nebenaufgaben auf uns, sondern auch eine Verschwörung, die es aufzudecken gilt.

Blue Fire

Release: 4. Februar 2021

Plattform: Switch, PC

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: In Blue Fire erkunden wir als Krieger das verlassene Königreich Penumbra, das ein wenig wie ein Comic-Plattformer der Diablo-Macher wirkt. Um die Missionen zu meistern, müssen wir unsere Ausrüstung optimieren, neue Fertigkeiten erlangen und uns immer wieder Rätsel- und Plattformeinlagen stellen. Neben Fallen und verschiedenen Gegnertypen warten in der verlassenen Welt aber auch Überlebende auf uns, mit denen wir handeln können. Hinzu kommen abstrakte Herausforderungen im sogenannten "Nichts".

Cris Tales

Release: Juli 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Cris Tales ist ein Rollenspiel mit einem Kniff: Gespielt wird nämlich gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dafür dreiteilt sich der Bildschirm, sodass ihr die Auswirkungen eurer Taten sofort auf einen Blick seht. Entwickler Dreams Uncorporated beschreibt sein Spiel als Liebeserklärung an klassische JRPGs, was man unter anderem in den rundenbasierten Kämpfen spürt. Auch hier kommt die Zeitmechanik zum Einsatz: Ist beispielsweise ein Gegner in der Gegenwart zu stark, könnt ihr gegen sein Vergangenheits-Ich kämpfen. Oder ihr vergiftet ihn und schickt ihn in die Zukunft, wo er an den Folgen stirbt.



Eldest Souls

Release: Q2 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia

Genre: Action-Rollenspiel / Soulslike

Darum geht's: Bei Eldest Souls vom Namen aufs Genre zu schließen, das ist nicht allzu schwer. Klar, beim Spiel im düsteren Pixel-Look erwartet euch ein Soulslike, bei dem ihr in Dungeons gegen allerlei fiese Bosse, genauer gesagt, mächtige Götter antretet, welche eingesperrt in einer Zitadelle die Lebensessenz der Welt gestohlen haben. Wie bereits im Indietitel Titan Souls, stehen diese scheinbar übermächtigen Wesen klar im Fokus. Entwickler Fallen Flag Studio bezeichnet sein Spiel nämlich als sogenanntes Boss-Rush-Game, das mit einem anpassbaren Kampfsystem daherkommt. Was das bedeutet, sollen wir im Frühjahr 2021 erfahren.

Endling

Release: Q1 2021

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Genre: Action

Darum geht's: Endling ist ein umweltbewusstes Side-Scroller-Abenteuer, das in einer von Menschen zerstörten Welt spielt. Als letzter Fuchs müssen wir unsere drei Jungen füttern, trainieren und beschützen, um sie schließlich an den letzten noch sicheren Ort zu bringen. Neben Umweltproblemen und feindseligen Menschen fordern uns auf dieser emotionalen Reise auch schwere Entscheidungen heraus.

Fisti-Fluffs

Release: 2021

Plattform: Switch, PC

Genre: Action

Darum geht's: Wenn Katzen sich langweilen, kommen sie schon mal auf dumme Ideen. Im Fall von Fisti-Fluffs kämpfen sich die Katzen auf absurd lächerliche Weise quer durch die Wohnung. Das heißt Springen, Kratzen, Fauchen und die Umgebung zerstören. Dabei lässt sich das chaotische Treiben wahlweise in individuellen Outfits und zusammen mit bis zu vier Spieler*innen erleben. Außerdem bietet das physikbasierte Katzen-Kampf-Partyspiel verschiedene Modi und Umgebungen für mehr Abwechslung.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Release: 2021

Plattform: PS4, PS5, PC

Genre: Action

Darum geht's: Immerzu menschliche Helden zu spielen, sind wir mal ehrlich, das ist auf Dauer doch auch öde. Wie wäre es also mit einem wütenden Kampfhasen, der sich mit einer großen Metallfaust ausgerüstet durch eine düstere Dieselpunk-Welt prügelt? Ach, und falls euch das noch nicht verrückt genug ist, wir hätten da noch einen grimmigen Schmiedebären im Angebot, der euer Waffenarsenal aufstockt. Zu finden sind die beiden übrigens in F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, einem nach dem Trailer zu urteilen recht schicken 2D-Actionspiel, das laut Entwickler TiGames durch ein vereinfachtes Kombosystem leicht erlernbar sein soll.

Garden Story

Release: 2021

Plattform: Switch, PC

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Als neu ernannter Wächter ist es die Aufgabe der jungen Traube Concord die Heimat vor der bedrohlichen Fäulnis zu retten. Dazu zücken wir in Garden Story nicht nur unsere Waffe, sondern sammeln Ressourcen, bauen Gärten an, lösen Rätsel und versuchen das Vertrauen der Einwohner zu gewinnen. Gar nicht so einfach als junge Traube. Auf unserem Weg die Insel zu retten, stehen uns aber glücklicherweise Concords Freunde Elderberry, Rana und Fuji zur Seite.

Goodbye Volcano High

Release: 2021

Plattform: PS4, PS5, PC

Genre: Adventure

Darum geht's: Für den 18-jährigen Dinosaurier Fang bricht das letzte Jahr der Highschool an. Das ist natürlich mit Selbstfindung, Veränderungen und Liebeschaos verbunden, aber auch Drogen, Alkohol und queere Sexualität werden in dem filmischen Adventure thematisiert. Auf der Volcano High warten aber nicht nur weitreichende Entscheidungen auf uns, sondern auch Minispiele und ein Soundtrack von Dabu (u.a. Winding Worlds) und der Montrealer Musikerin Brigitte Naggar.

Griftlands

Release: 10. Mai 2021 (finaler Release, aktuell Early Access auf Steam)

Plattform: Switch, PC

Genre: Deck-Builder / Roguelite

Darum geht's: Falls euch Griftlands beim ersten Hören nichts sagt, habt ihr vielleicht schon vom Survival-Spiel Don't Starve gehört, das ebenfalls von Klei Entertainment stammt. Hinter dem neuen Projekt des kanadischen Entwicklers versteckt sich ein Deck-Builder/Roguelite mit Rundenkämpfen und handgzeichneter 2D-Grafik, das sich bereits seit Mitte 2020 überaus erfolgreich auf PC in der Early Access-Phase befindet. Gesteuert wird eine Gruppe von Helden, die sich durch eine futuristische, aber leicht heruntergekommene Welt mit Hilfe von Waffengewalt, Charme und Tricksereien schlägt.

Haven

Release: 4. Februar 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Haven ist die Geschichte des Pärchens Yu und Kay, das auf einen verlorenen Planeten flüchtet. Dort angekommen, müssen sie fortan versuchen ihr neues Heim aufzubauen und zu überleben. Auf dem Plan steht demnach die Erkundung der Welt, Ressourcen sammeln und Echtzeitkämpfe, aber auch das Beziehungsleben selbst. Alleine oder im Koop durchleben wir den Alltag des Paares, mit all seinen Höhen und Tiefen.

Wie gut sich der Überlebenskampf mit dem Beziehungsleben vereinbaren lässt, erfahrt ihr in unserem Test zu Haven:

Hoa

Release: April 2021

Plattform: Switch, PC

Genre: Puzzle-Plattformer

Darum geht's: Wer nach einem weniger stressigen Side-Scrolling-Abenteuer sucht, ist bei Hoa genau richtig. Die malerischen Kulissen rufen zusammen mit dem angenehmen Soundtrack eine entspannte Atmosphäre hervor, während wir mit der Hauptfigur Hoa unterwegs sind. Trotz dieser gewissen Unbeschwertheit verspricht der Entwickler Skrollcat aber dennoch eine ansprechende Story, in der es um die Reise zu dem Ort geht, an dem alles begann.

Maquette

Release: 2. März 2021

Plattform: PS4, PS5, PC

Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: In Maquette begeben wir uns in der First-Person-Perspektive in eine in sich verschachtelte, rekursive Welt. Oder anders gesagt: In der Welt, in der wir uns befinden, existieren weitere verschieden große Modelle eben dieser Welt. Mit diesem Weltenkonzept müssen wir die Umgebungsrätsel lösen. Ein Beispiel gefällig? Wenn wir ein Hindernis in der Modellwelt, die sich auf dem Tisch befindet, verschieben, verschiebt sich das gleiche Hindernis auch in der anderen Welt. Zusammengehalten wird dieses Konzept, das an den Kunstwerken von M.C. Escher angelehnt ist, durch eine Liebesgeschichte.

Mundaun

Release: 16. März 2021

Plattform: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Genre: Adventure

Darum geht's: Horror in den Alpen, das geht auch ohne den teuren Skiurlaub nach Ischgl. Im komplett handgezeichneten Grusel-Adventure Mundaun führt es unsere Spielfigur nach dem mysteriösen Tod des Großvaters in das namensgebende Bergtal. Dort angekommen wird aber schnell klar, hier geht es wahrlich nicht mit rechten Dingen zu. In offenen Leveln gilt es fortan finstere Geheimnisse und Rätsel zu lösen, dabei das abgeschiedene Tal genauer zu erkunden. Inspiriert wurde das Abenteuerspiel von schweizer Mythen und der heimischen Folklore.

Nuts

Release: 4. Februar 2021

Plattform: Switch, iOS, PC

Genre: Adventure

Darum geht's: In Nuts begeben wir uns als Feldforscher alleine in den Melmoth Forest, um das Verhalten der dort lebenden Eichhörnchen zu untersuchen. Dafür stellen wir Kameras auf, sichten das Filmmaterial und erstatten unserer Chefin Nina Bericht. So kommen wir den Geheimnissen der Nager immer weiter auf die Spur, denn die verhalten sich etwas sonderbar. Das narrativ getriebene Abenteuer erinnert damit leicht an Firewatch und kommt mit einem sehr eigenwilligen, aber farbreichen Grafikstil daher.

Once Upon A Time in Roswell

Release: Q4 2021

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Once Upon A Time In Roswell steckt euch in der Rolle des Ermittlers Franklin Reinhardt, der im Jahr 1947 das Rätsel der verschwundenen Peterson-Familie lösen muss. Wie ihr bereits am Namen erkennt, spielt das First Person-Horrorspiel zu Zeiten des berühmten Roswell-Zwischenfalls, genauer gesagt kurz danach. Historisch geht es dabei um die angebliche Sichtung eines außerirdischen UFOs in der Nähe der amerikanischen Kleinstadt im US-Bundestaat New Mexiko. Als Videospiel versucht Entwickler Quarter Circle Games psychologischen Horror mit Alien-Mysterien zu vereinigen.

Wollt ihr noch mehr über das vielversprechende Horrorspiel erfahren, findet ihr hier unsere ausführliche Spielvorstellung:

Pecaminosa

Release: Mai 2021

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In den 1940er Jahren ist die Grenzstadt Pecaminosa ein raues Pflaster. Als Ex-Polizist John Souza, der seiner ungesunden Neigung zum Alkohol nachgeht, stattet uns der Geist von Charlie "Two Angels" einen unerwarteten Besuch ab. Der tote Gangsterboss bittet uns, seine ehemaligen Mitarbeiter zu finden, um ihre Seele zu erlösen. Um das zu erreichen, erkunden wir die Stadt mit ihrem pixeligem Noir-Flair, befragen Verdächtige und lassen unsere Waffen in Echtzeit sprechen. Dabei können wir frei entscheiden, ob wir auf die Attribute Glück, Intelligenz, Kraft oder Ausdauer setzen.

Retro Machina

Release: Q1 2021

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Genre: Action

Darum geht's: Im Actionspiel Retro Machina steuern wir einen flinken Roboter aus der isometrischen Perspektive, der von seinen Artgenossen aus der letzten verbliebenen Stadt geworfen wurde, weil er nicht mehr richtig funktioniert. Ziel unseres kleinen Helden ist neben der eigenen Reparatur intelligentes Leben, das er im postapokalyptischen Setting ausfindig machen will. Im Fokus des Indietitels steht neben gelegentlichen Kämpfen und Rollenspiel-Elementen vor allem die Erkundung der unter einer riesigen Glaskuppel gelegenen Welt.

Season

Release: 2021

Plattform: PS5, PC

Genre: Adventure

Darum geht's: Season ist ein atmosphärisches Adventure, das uns als junge Frau eine malerische Welt mit dem Fahrrad erkunden lässt, dabei eine untergegangene Zivilisation erforschen. Rein vom bunten Look und seinem Artdesign erinnert das Spiel an den Ausflug von Link in Zelda: Breath of the Wild. Rein spielerisch geht es Season jedoch eher entspannt an. So zeichnen wir Landschaften in unseren Notizblock oder machen ähnlich Pokémon Snap Bilder der Tierwelt. Allein anhand des Trailers lässt sich erahnen, dass uns hier eine ganz besondere Videospiel-Erfahrung bevorstehen könnte.

Mehr Infos zu Season findet ihr in unserer News zur Ankündigung des PS5-Exclusives:

Speed Limit

Release: 16.-19. Februar 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Genre: Action

Darum geht's: Mit Höchstgeschwindigkeit erleben wir in Speed Limit Arcadeaction im Pixellook. Von Side-Scrolling-Shooter bis hin zum 3D-Luftkampf, das Spiel wechselt immer wieder nahtlos zwischen den Genres und bietet damit immer neue Herausforderungen. Das Motto der Entwickler lautet daher: "Kämpfen, Sterben, Wiederholen". Und ja, ihr werdet sehr häufig sterben!

Tohu

Release: 28. Januar 2021

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android, PC

Genre: Puzzle-Adventure

Darum geht's: Zusammen mit einem kleinen Mädchen und ihrem mechanischen Freund Cubus rätseln wir uns durch eine Welt voller künstlerischer Fischplaneten. Unser Ziel ist es, die geheimnisvolle heilige Maschine zu reparieren. Und um das zu erreichen, müssen wir auf die verschiedenen Vorteile der beiden Charaktere zurückgreifen. Während das Mädchen klein und flink ist, lösen wir mit Cubus Aufgaben, bei denen Größe und Stärke gefragt sind. Untermalt wird das bizarr gestaltete Abenteuerspiel mit einem Soundtrack von Christopher Larkin, der bereits die Musik für Hollow Knight komponiert hat.

Twelve Minutes

Release: Anfang 2021

Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Genre: Point & Click

Darum geht's: In Twelve Minutes stürmt an einem romantischen Abend plötzlich ein Polizist herein, beschuldigt unsere Frau des Mordes und bringt sie schließlich um. Damit beginnen die sich immer wiederholenden und namensgebenden zwölf Minuten, in denen wir Informationen sammeln müssen, um das Ereignis zu verändern und die Zeitschleife letztendlich zu durchbrechen. Der interaktive Thriller spielt dabei ausschließlich in dem Apartment und wurde mit Willem Dafoe, James McAvoy und Daisy Ridley prominent vertont.

Mehr zu Twelve Minutes lest ihr in unserer Spielevorschau:

The Origin: Blind Maid

Release: Q2 2021

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Ganz am Ende unserer Liste haben wir noch ein Spiel für die Unerschrockenen unter euch. The Origin: Blind Maid ist ein Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive, in dem ihr in die Rolle eines korrupten Politikers schlüpft, der sich in Südamerika auf der Flucht vor der Justiz befindet. Zu seinem Leidwesen wird er dort von einer übernatürlichen Kreatur, der "Blind Maid", heimgesucht und muss ums nackte Überleben kämpfen. Beim Horror bedient sich Entwickler Warani Studios an Gefahren und Gruselelementen aus südamerikanischen Mythen, gegen die Schusswaffen nur wenig Wirkung haben. Gegen die Kreaturen zur Wehr setzen kann sich unser Held stattdessen mit allerlei Alchemie und Schwarzer Magie.

Sind 2021 interessante Spiele für euch dabei, die ihr vielleicht noch nicht kanntet?