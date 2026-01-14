Half-Life 3: Warum ein Release so wahrscheinlich ist, wie nie zuvor

Kommt es, kommt es nicht? Wir bringen euch bei Valves stark herbeigesehnter Fortsetzung auf den aktuellen Stand.

Dennis Müller
14.01.2026 | 16:40 Uhr

Was ist Phase bei Half-Life 3? Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammen.

Inhaltsverzeichnis
Über Half-Life 3 wird schon seit nunmehr zwei Jahrzehnten rege diskutiert und teils auch wild spekuliert. Fakt ist, dass Valve den Wunsch nach einer Fortsetzung des legendären Story-Shooters auch im Januar 2026 noch nicht erfüllt hat. Fakt ist aber auch, dass eine zeitnahe Ankündigung noch nie so wahrscheinlich war, wie in den kommenden Wochen und Monaten.

Das "Warum" wollen wir euch hier erklären und zudem aufschlüsseln, wie HL3 laut der aktuellen Gerüchte-Lage aussehen könnte bzw. welche Gameplay-Features heiß gehandelt werden.

Was für einen Release von Half-Life 3 spricht

Aktuell sind vor allem zwei Punkte relevant, wenn es um eine zeitnahe Ankündigung von Half-Life 3 geht.

Punkt 1: Die Dichte an glaubhaften Informationen

Über Half-Life 3 wird, wie bereits erwähnt, schon sehr lange wild spekuliert. Der Unterschied zu früheren Jahren ist jedoch, dass die Dichte an durchaus glaubhaften Quellen in jüngster Vergangenheit deutlich zugenommen hat. Oder anders formuliert: Es liegen mittlerweile allerhand Indizien für die Existenz des Spiels auf dem Tisch.

Video starten 1:58 12 Dinge, die ihr nicht über Half-Life wusstet - Qualvolle Zombie-Schreie und Vergewaltigungs-Monster - Qualvolle Zombie-Schreie und Vergewaltigungs-Monster

Heute schauen wir nicht mehr nur auf die Ergebnisse von Dataminern wie Gabe Follower oder Tyler McVicker, die akribisch durch die Source 2 Engine gepflügt sind, um Hinweise auf die Existenz von Half-Life 3 zu liefern. Es geht um geleakte Playtests, Aussagen von Valve-Mitarbeiter*innen und von in der Gaming-Branche gut vernetzten Journalisten wie Tom Henderson (Insider Gaming).

Kombiniert man all die Informationen und Gerüchte, kommt man zumindest zu dem Ergebnis, dass an Half-Life X (HLX) oder Project White Sands, wie Half-Life 3 wohl Valve-intern genannt wird, bereits seit mehreren Jahren gearbeitet wird.

Punkt 2: Die Steam Machine

Doch an einem Projekt zu arbeiten, bedeutet noch nicht, dass es letzten Endes auch erscheint. Und an dieser Stelle kommen wir zu Valves neuer Konsole, der Steam Machine, die im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen soll und zuletzt ordentlich Schwung in das Thema Half-Life 3 gebracht hat.

Ein durchaus mögliches und viel spekuliertes Szenario ist der Release von Half-Life 3 als Konsolen-exklusiver oder zumindest zeitexklusiver Launch-Titel für die Steam Machine.

Valve könnte demnach den großen Hype um HL3 nutzen, um der neuen und im Vergleich zum Steam Deck deutlich potenteren Hardware einen großen Push zu verleihen. Ein Push der ausreichen würde, um auf dem Konsolenmarkt ernsthaft Fuß zu fassen und künftig in Konkurrenz mit Sony (und Microsoft) zu treten.

So viel zum groben Rahmen, auf der nächsten Seite gehen wir auf konkrete Details zum Spiel ein. Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr an ein zeitnah erscheinendes Half-Life 3 glaubt.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
