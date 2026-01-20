Läuft gerade Was stimmt nicht mit Valve?
0 Aufrufe

Michael Graf, Yassin Chakhchoukh, Human Nagafi
22.01.2026 | 19:30 Uhr

Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller: 2026 wird für Valve das wichtigste Jahr seit der Steam-Einführung. Die Chancen auf ein Half-Life 3 steigen dadurch trotzdem nicht - auch weil Valve aktuell auf ein anderes Pferd setzt.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
vor 21 Stunden

Half-Life 3

Half-Life 3

Genre: Shooter

Release: Entwicklung eingestellt (PC, PS3, Xbox 360)

