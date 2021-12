Halo Infinite-Glitch killt Kampagnen-Fortschritt und macht Ärger im Multiplayer

Die Kampagne von Halo Infinite ist jetzt seit einer Woche erhältlich und kommt bei der Community und den Kritikern sehr gut an. Trotzdem macht sich in einigen Foren momentan Unmut breit. Der Grund: Ein extrem fieser Glitch zerstört die Speicherdaten der Kampagnen vieler Spieler*innen. Damit ihr nicht in dieselbe Falle tappt, verraten wir euch, was den Fehler vermutlich triggert und wie ihr ihn umgehen könnt.

Eine offizielle Stellungnahme von 343 Industries oder Microsoft gibt es derzeit noch nicht, allerdings helfen sich die Fans auf ResetEra und HaloWaypoint gegenseitig.

So bemerkt ihr den Glitch: Sollte der Fehler in eurem Spiel auftreten, wechselt Halo Infinite in eine Third-Person-Ansicht. Der Master Chief fällt dann durch den Boden oder schwebt wie ein Phantom durch die Spielwelt. Wenn ihr die Kampagne jetzt verlasst, könnt ihr sie nicht erneut laden. Der komplette Spielstand ist also futsch. Zwar sehen wir den Timer runterzählen, doch dann bleibt ihr einfach im Menü hängen.

Der Glitch kann auch im Multiplayer auftreten, hat hier aber wohl keine Auswirkungen auf euren Fortschritt.

Das ist wohl der Auslöser: Ein betroffener Spieler konnte den Glitch replizieren und hat ein Video des Vorgangs auf Youtube hochgeladen. Das Problem entsteht anscheinend, wenn mehrere Controller angeschlossen sind, oder wenn ein Controller neu verbunden wird. In diesem Fall möchte euch Halo Infinite neu einloggen, obwohl ihr weiter angemeldet seid. Wenn ihr die Aufforderung bestätigt, wird die Speicherdatei korrumpiert.

Das könnt ihr gegen den Glitch tun: Solltet bei euch das Fenster mit dem Login-Aufruf aufploppen, dürft ihr es auf keinen Fall bestätigen. Klickt es stattdessen weg und startet das Spiel neu. Damit es erst gar nicht dazu kommt, solltet ihr folgende Dinge während des Zockens vermeiden (via VG247):

Einen zweiten Controller anschließen

Die Verbindung des aktiven Controllers kappen

Zwischen Kabel-Verbindung und Bluetooth hin und her schalten

Zeitgleich auf Xbox und PC anmelden

Quick Resume auf der Xbox Series X/S nutzen (davon rät 343i momentan ohnehin ab), während ihr mit dem selben Account einen anderen Titel spielt

Hier seht ihr den Launch-Trailer zur Kampagne:

Keine Wiederholung der Missionen möglich

Das Problem wäre vielleicht weniger gravierend, wenn wir die einzelnen Missionen der Kampagne im Menü auswählen könnten. Das ist in Halo Infinite derzeit noch nicht möglich, soll jedoch nachgereicht werden. Dass die Funktion zum Launch fehlt, könnte auch mit der Open-World-Struktur zusammenhängen. Andererseits werden einige Modi und Features erst 2022 nachgereicht.