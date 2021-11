Halo Infinite: Dataminer finden alternative Waffenvarianten und zeigen sie im Video

Dataminer haben im Code von Halo Infinite ein Feature entdeckt, dass wir schon aus dem Vorgänger Halo 5: Guardians kennen. Dabei handelt es sich um verschiedene Varianten von bekannten Waffen, die mit veränderten Stats oder bestimmten Zusatzfunktionen ausgestattet sind. Wir erklären euch kurz, was vermutlich hinter dem Fund steckt.

Spezielle Waffen in Halo Infinite

So funktionieren Waffenvarianten: In Halo 5 konnten wir besondere Waffen finden, die grundsätzlich aussehen und funktionieren wie die regulären Wummen im Spiel, aber eine oder mehrere besondere Fähigkeiten besitzen. In der Regel gibt es einen Boost für einen Stat und im Gegenzug einen Abzug in einer anderen Kategorie. Somit fördern diese Waffenvarianten andere Spielstile.

Ein Beispiel: Ihr könnt ein Sniper-Gewehr finden, das ungenauer ist als die normale Version, dafür aber schneller schießt und ein größeres Magazin besitzt. Das macht die Waffe auch für Feuergefechte auf eine mittlere Distanz nützlich. Für sehr große Distanzen ist sie hingegen nicht mehr geeignet.

Insgesamt konnten die Dataminer fünf solcher Waffenvarianten im Code von Halo Infinite finden und sogar ausprobieren. Im Video seht ihr, wie diese funktionieren (via Reddit):

Und hier eine Auflistung der gezeigten Spezialwaffen:

Convergence Bulldog (größeres Magazin, weniger Streuung)

MA40 (AR) Longshot (kleineres Magazin, größerer Zoom)

S7 (Sniper) Flexfire (größeres Magazin, schnellere Schussrate, schlechtere Genauigkeit)

BR75 (Pulse Carbine) Breacher (Schnellere Schussrate)

Volatile Skewer (Kugeln explodieren kurz nach Einschlag)

Nicht klar für welchen Modus: Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber vermutlich werden die Spezialwaffen nicht im Multiplayer vertreten sein. Stattdessen bekommen wir die Waffenvarianten wohl in der Kampagne, wenn wir Minibosse besiegen.

Die Kampagne von Infinite seht ihr im Trailer:

So geht es mit Halo Infinite weiter

Die beliebte Shooter-Reihe rund um den Master Chief erscheint häppchenweise. Der Free2Play-Multiplayer ist bereits seit Mitte November verfügbar. Am 8. Dezember folgt dann die Kampagne. Allerdings könnt ihr diese vorerst nur alleine bestreiten. Der Koop-Modus folgt – genauso wie Forge - erst irgendwann im kommenden Jahr.

Was haltet ihr von Waffenvarianten in Halo Infinite?