Frodo, Gimli oder Legolas? Wir verraten euch, welcher Herr der Ringe-Gefährte ihr seid

Würdet ihr wie Aragon alles für Frodo geben?

Die Feiertage eignen sich neben dem Zocken auch perfekt dafür, sich mit Decke und Tee auf die Couch zu verkriechen und ein paar schöne Filme oder Serien zu schauen. Für besonders geeignet halten wir unter anderem die Herr der Ringe-Trilogie.

Für Frodos Reise zum Schicksalsberg und all die anderen Abenteuer der Gefährten wird zwar ordentlich Zeit benötigt, die lohnt sich aber auch 24 Jahre nach Premiere des ersten Teils noch sehr. Und ja, auch wir fühlen uns wegen des Alters von Die Gefährten gerade sehr alt.

Welcher Herr der Ringe-Gefährte bin ich?

Wenn ihr zur Einstimmung oder auch abseits des Filmerlebnisses schon immer mal wissen wolltet, welche Gefährtenrolle ihr in Tolkiens Abenteuer übernommen hättet, haben wir hier das passende Quiz für euch – das verrät euch nach ein paar Fragen nämlich, ob ihr eher Samweis, Gimli, Legolas oder ein anderes Mitglied der Truppe seid.

Wir sind schon gespannt, was bei euch herausgekommen ist. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was bei euch herausgekommen ist und ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid!

2025 für Herr der Ringe-Fans

Im vergangenen Jahr gab es nicht viele große Highlights für Herr der Ringe-Fans. Mit Tales of the Shire erschien aber immerhin eine gemütliche Hobbit-Lebenssimulation, die das idyllische Auenland-Feeling ziemlich gut eingefangen hat, auf den Konsolen aber mit mäßiger Performance zu kämpfen hatte.

0:43 Herr der Ringe: Tales of the Shire - So kümmert ihr euch um euren Hobbit-Garten im Auenland

Außerdem erschien eine Erweiterung für das Survival-Spiel The Lord of the Rings: Return to Moria. In "Durin's Folk" können wir erstmalig NPCs rekrutieren und in den Hallen der Mine für uns verschiedene Jobs erledigen lassen.

Neue Filme oder Serien(staffeln) gab es 2025 ebenfalls nicht, auch wenn der im Dezember 2024 gestartete The War of the Rohirrim Anfang des Jahres noch in den Kinos lief. Dafür wurden die Arbeiten an der dritten Staffel für Die Ringe der Macht 2025 abgeschlossen und Fans sollten 2026 Nachschub bekommen.

Für Klemmbaustein-Fans erschienen zudem noch zwei neue LEGO-Sets: "Das Auenland" ließ uns Beutelsend nachbauen, während wir im "Gandalf vs. Der Balrog"-Set die berühmte Szene aus die Gefährten als Book Nook klemmen konnten.