Hogwarts Legacy: Sebastian ausliefern oder nicht? Das passiert, wenn ihr ihn verratet

Viele eurer Entscheidungen in Hogwarts Legacy wirken sich nur geringfügig auf das Spiel aus. Es gibt aber einige Momente, in denen ihr den Verlauf maßgeblich beeinflussen könnt. Dazu gehört auch eine der Missionen von eurem Mitschüler Sebastian Sallow. Während der Quest "Im Schatten des Schicksals" müsst ihr nämlich entscheiden, was mit Sebastian passiert.

Achtung, es folgen SPOILER zum Verlauf von Sebastians Begleitermissionen!

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: Sebastian Sallow verraten oder in Schutz nehmen

Am Ende von Sebastians vorletzter Begleitermission "Im Schatten des Schicksals" stellt euch Ominis vor eine schwere Entscheidung. Ihr könnt euren Mitschüler entweder für seine Taten an den Schulleiter ausliefern oder ihn beschützen.

Das passiert, wenn ihr Sebastian Sallow verratet:

Sebastian wird von der Schule geworfen und taucht im weiteren Verlauf und Epilog nicht mehr auf.

Sebastian tritt in der Quest "Im Schatten der Freundschaft" nicht auf, stattdessen belgeitet euch Ominis.

Ihr könnt die unverzeichlichen Flüche nicht mehr lernen, falls ihr es vor der Quest nicht getan habt.

Anne verliert ihren Bruder und Sebastian erfährt nicht die Wahrheit über ihre Krankheit.

Das passiert, wenn ihr Sebastian Sallow beschützt:

Sebastian kommt in der Quest "Im Schatten der Freundschaft" und im Epilog vor.

Ihr könnt die unverzeihlichen Flüche jederzeit von Sebastian in der Krypta lernen.

Sebastian lernt die Wahrheit über die Krankheit seiner Schwester, Anne bricht den Kontakt zu ihm ab.

Welches ist die richtige Entscheidung?

Für euren Charakter und das Ende wirkt sich diese Entscheidung nur geringfügig aus. Die wichtigsten Faktoren sind hier wohl, ob ihr die unverzeihlichen Flüche bereits gelernt habt/noch lernen wollt und wie ihr selbst zu Sebastian steht.

Wollt ihr einfach wissen, wie sich die Szene im Epilog ändert, könnt ihr das im Video ab 17:55 anschauen. Achtung, hier folgen natürlich Spoiler zum Ende:

Was passiert mit der Trophäe Sallows Grab?

Auf die Trophäe "Sallows Grab" hat eure Entscheidung keine Auswirkung, ihr müsst für sie lediglich die Beziehungsgeschichte von Sebastian abschließen. Das könnt ihr auch, wenn Sebastian der Schule verwiesen wurde. Dann wird er in der letzten Quest "Im Schatten der Freundschaft" einfach von Ominis ersetzt. Einen Überblick aller Trophäen in Hogwarts Legacy gibt es hier.