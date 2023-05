Hogwarts Legacy: So löst ihr die 3 Depulso-Rätselräume

Von den Depulso-Räumen erfahrt ihr zum ersten Mal von Sophronia. Folgt ihrer Quest und ihr findet den ersten fast automatisch.

Um wirklich 100% und die Platin-Trophäe von Hogwarts Legacy zu erreichen, müsst ihr euch mit einer Vielzahl von Nebenaufgaben beschäftigen. Eine der herausforderndsten sind die Depulso-Rätsel, eine Sammlung von Räumen, in denen ihr Blöcke verschieben müsst, um das Ziel zu erreichen.

So schaltet ihr die Rätsel frei

Um Zugang zu den Depulso- Rätseln zu bekommen, benötigt ihr natürlich erstmal Depulso. Den Zauber lernt ihr durch die erste Aufgabe von Professor Sharp. Den dafür benötigten Fokustrank könnt ihr bei J. Pippins Zaubertränke für 500 Gold kaufen.

Sucht danach die Drittklässlerin Sophronia Franklin auf. Die Ravenclaw-Schülerin gibt euch die Quest “Die Halle von Herodiana”, einer Meisterin des Depulso-Zaubers. Das führt euch zur ersten Halle. Insgesamt gibt es drei Hallen mit Rätseln. Die erste gehört zu der Quest, die beiden anderen könnt ihr so in Hogwarts entdecken.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

So funktionieren die Rätsel

Jeder Raum enthält einen oder mehrere Blöcke, die ihr sowohl mit Depulso wegschieben, als auch mit Accio an euch heranziehen könnt. Der Block bewegt sich dabei so lange, bis er auf ein Hindernis trifft. Trifft ein Block auf einen anderen Block, dann verbinden sie sich zu einem Objekt und ihr könnt sie nicht mehr separat voneinander bewegen. Dabei müsst ihr oft Hindernisse im Raum nutzen, um die Blöcke genau so anzuordnen, dass sie einen Weg zum Ziel bilden

Solltet ihr euch in einem Raum komplett verzettelt haben, dann gibt es noch einen Schalter, mit dem ihr alle Blöcke auf ihre Ursprungsposition zurücksetzen könnt. Feuert auf ihn mit eurem normalen Angriffszauber.

Die Richtungsangaben in diesem Guide richten sich nach der Karte. Daher sprechen wir von Norden, Osten, Süden und Westen.

Die Halle von Herodiana lösen

Ihr erkennt den Eingang an dem großen Schalter in der Mitte.

Folgt der Quest ins Erdgeschoss des Turms der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der Raum versteckt sich hinter einer Wand mit einem großen Marmor-Bogen. In der Mitte seht ihr einen Schalter, den ihr nur mit Depulso betätigen könnt.

Raum 1

Schiebt den Block einfach von euch weg.

Hier gibt es nur einen einzigen Block. Schiebt ihn mit Depulso nach Osten und klettert zum Ausgang nach oben.

Raum 2

Hier findet ihr rechts einen Doppelblock und links einen, der etwas in der Luft hängt. Schiebt den rechten Block nach Norden und er verbindet sich mit dem schwebenden Block und bildet eine Art Treppe. Schiebt den neuen Block nach Osten an die Wand des Ausgangs und dann nach Süden, dann könnt ihr hochklettern.

Raum 3

Hier wird es etwas komplexer, da eine Menge Hindernisse im Weg sind. Geht etwas nach Rechts zum Doppelblock und verschiebt ihn in der Reihenfolge:

Süden->Osten->Norden

Habt ihr den Block richtig verschoben, müsste er an dieser Position sein.

Klettert dann über den verschobenen Block auf die Plattform auf der linken Seite. Von dort aus könnt zum Ausgang klettern.

Depulso-Rätselraum 1

Der Eingang ist in dem Gang mit den vielen Gemälden.

Reist zu der Flohflamme des Klassenzimmers für Zaubertränke im Bibliothektsanbau. Geht durch die Tür vor euch und links die Treppe runter. Folgt dem Weg durch die linke Tür. An der rechten Wand ist der Depulso-Schalter. Denkt daran, dass ihr Alohomora freigeschaltet haben müsst, sonst könnt ihr den Gang nicht erreichen.

Der Raum

Im Gegensatz zum ersten Rätsel habt ihr es hier mit einem einzigen Raum zu tun. Ihr müsst alle drei Truhen erreichen, um ihn abzuschließen.

Süd-Truhe

Zieht im Süden den Block bei der Truhe zu euch nach Westen und springt dann runter. Schiebt beide Blöcke in der Mitte nach Süden und ihr habt eine Treppe, um die Kiste zu erreichen. Feuert danach auf den Schalter, um die Blöcke zurückzusetzen.

Nord-Truhe

Wieder müsst ihr den Block bei der Süd-Truhe zuerst verschieben:

Norden->Westen->Norden->Osten

Der Block müsste nun über einem Doppelblock schweben. Schaut euch nun wieder die beiden Blöcke in der Mitte an. Zieht den oberen nach Westen und er verbindet sich mit einem anderen Block. Schiebt diesen neuen Doppelblock nach Norden und dann nach Osten. Über dieses Konstrukt erreicht ihr nun die Truhe im Norden. Setzt danach wieder die Blöcke zurück.

Ost-Truhe

Durch die neu entstandene Brücke kommt ihr wieder runter in den Raum. Verschiebt den Block an der West-Wand, den ihr vorher mit dem mittleren Block verbunden hattet, nach Norden und dann Osten. Damit entsteht ein neuer Dreierblock.

Diesen verschiebt ihr nach Süden und dann nach Osten. Er steht dadurch unter dem schwebenden Block der Süd-Truhe. Verschiebt danach die beiden Blöcke in der Mitte nach Osten, wo sie zusammen einen Doppelblock bilden.

Geht zurück zum Dreifachblock und verschiebt ihn nach Norden, dann Osten, wo sich alle Blöcke zu einem fünffachen Block verbinden. Verschiebt diesen nach Norden, wo er die Säule mit der Ost-Truhe berührt.

Klettert auf die kleine Plattform in der Mitte und ihr könnt auf den Block hinunterspringen und zur Truhe hinaufklettern. Danach seid ihr fertig und könnt den Rätselraum verlassen. Vergesst nicht, auf dem Rückweg die Truhe kurz vor dem Ausgang zu öffnen.

Depulso-Rätselraum 2

Der Eingang ist hinter einem Klassenzimmer in der ägyptischen Abteilung der Schule.

Ihr findet den Raum indem ihr die Flohflamme “Hof des Glockenturms" ansteuert. Geht vom Spawnpunkt aus direkt nach links die Treppe hoch und geradeaus durch die Tür. Weiter die Treppe hoch und geradeaus durch das Klassenzimmer für Geschichte der Zauberei. Schließt die hintere Tür per Zauberspruch auf und geht in die Hieroglyphenhalle. Hinten rechts findet ihr den Depulso-Schalter.

Raum 1

Ihr müsst zwei Räume lösen und wie zuvor alle Truhen einsammeln. Zieht zuerst den großen T-Block direkt zu euch nach Westen, damit dieser aus dem Weg ist. Schiebt danach den kleinen Block im Westen nach Osten, wo vorher der T-Block war.

Springt dann nach unten und schaut nach Süden. Zieht den Zweierblock in der Wand in folgender Reihenfolge:

Norden->Osten->Norden

Er sollte sich nun mit dem einzelnen Block verbunden haben. Schiebt den neuen Block nach Westen und ihr erreicht die erste Truhe an der Nordwand. Dadurch verändert sich der Raum sehr stark und euer neues Ziel ist die Tür im Süden.

Tür erreichen

Die Blöcke wurden automatisch zurückgesetzt. Ihr müsst also nicht extra auf den Schalter schießen. Zieht den ersten T-Block wie zuvor nach Westen. Geht dann zu dem einzelnen Block im Westen, den ihr vorher schon benutzt habt. Schiebt ihn wieder nach Osten.

An derselben Stelle wie der letzte Block ist diesmal ein weiterer Doppelblock auf Bodenhöhe. Zieht diesen auch nach Osten, damit sich beide Blöcke verbinden. Danach kommt wieder der Doppelblock aus der Südwand. Zieht ihn wieder:

Norden->Osten->Norden

Damit verbinden sich die drei Blöcke nun zu einem. Dieser muss nun nach Norden, Westen und dann Süden.

Schiebt nun den T-Block, den ihr am Anfang verschoben habt, nach Süden und dann Osten. Er wird von dem Konstrukt gestoppt, welches ihr vorher zusammengebaut habt. Zusammen bilden sie eine Art Wendeltreppe, mit der ihr die Plattform mit der Tür erreicht.

Raum 2

Dieser Raum enthält eine Menge kompliziert aussehende Blöcke und ihr solltet euch auf jeden Fall nach unseren Bildern richten.

Schiebt den linken Dreierblock von euch weg nach Süden und danach den rechten Block, der aussieht wie der Buchstabe H, nach Norden. Dort bleibt er an der Säule hängen. Schiebt dann den Dreierblock von zuvor nach Westen. Springt über den H-Block auf den Dreierblock mit einem Spurt und ihr erreicht Truhe Nummer eins.

Springt zurück auf den H-Block und schaut zur südöstlichen Ecke des Raums. Dort ist ein großer Block in der Wand. Schiebt ihn nach Norden. Er bleibt an der Säule hängen. Zieht ihn danach nach Westen.

Es gibt einen weiteren Block im Raum. Schiebt den Viererblock nach Osten und dann nach Süden.

Geht zurück zu dem Dreierblock, mit dem ihr die Truhe eingesammelt habt. Schiebt ihn nach Süden, dann Osten. Er verbindet sich mit dem Viererblock und ihr verschiebt dann alles nach Norden. Dadurch entsteht eine Treppe zur Truhe im Osten.

Habt ihr alles eingesammelt, dann verschiebt die Treppe nach Süden und dann Westen. Sie sollte auf dem Weg durch ihre Form hängen bleiben, sodass ihr durch ein paar Sprünge den Ausgang im Süden erreichen könnt. Dort findet ihr auch die letzte wichtige Belohnungstruhe.